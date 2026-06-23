Buena Vista Social Club llegará a Puerto Rico en histórica producción local

Puerto Rico se prepara para vivir un momento poco común en su escena cultural. Por primera vez, una producción que actualmente está activa en Broadway dará el salto a la isla mediante un acuerdo especial, permitiendo que el exitoso musical "Buena Vista Social Club" tenga una puesta en escena local como parte de la “Temporada Broadway en San Juan 2026″.

El espectáculo llegará a la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del 23 de octubre de 2026, en lo que promete ser uno de los eventos teatrales más destacados del año.

Detrás de esta iniciativa se encuentran el productor Ender Vega y BAS Entertainment, quienes lograron una licencia sin precedentes para desarrollar en Puerto Rico una réplica de la producción. Mientras tanto, la versión original de Broadway iniciará su gira por Estados Unidos en septiembre, lo que subraya el alcance internacional del proyecto y la relevancia de su llegada a la isla.

“Este es, sin duda, un momento de gran orgullo y trascendencia para las artes escénicas en Puerto Rico. Estamos haciendo historia al lograr que un musical de este calibre, que está activo en Nueva York, confíen en nuestros para recrear la pieza en Puerto Rico con nuestros propios artistas, equipo de diseñadores y técnicos”, expresó Ender Vega, productor de BAS Entertainment. “Buena Vista Social Club representa nuestra identidad caribeña, celebrando la música de nuestra isla hermana Cuba. Reunir el talento idóneo es nuestra prioridad, y ya estamos dando los toques finales a un elenco verdaderamente estelar de primer orden que, una vez anunciado, sorprenderá al público y elevará esta puesta en escena a algo histórico”.

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Inspirado en hechos reales, el nuevo musical de Broadway Buena Vista Social Club da vida de manera emocionante al álbum ganador del Premio Grammy de 1997 y cuenta la historia de las leyendas que lo hicieron posible. Una banda de clase mundial se une a un elenco sensacional en este inolvidable relato de supervivencia, segundas oportunidades y el extraordinario poder de la música.