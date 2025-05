“Buena Vista Social Club” entre las obras con más nominaciones en los Tony 2025

Competirán también “John Proctor Is the Villain”, de Kimberly Belflower, un examen de la feminidad, el movimiento #MeToo y una réplica provocadora a “The Crucible”, y “Purpose”, de Branden Jacobs-Jenkins, un drama sobre una familia afroamericana de éxito que se autodestruye desde dentro.

Se enfrentará a Nicole Scherzinger por “Sunset Blvd”, Megan Hilty y Jennifer Simard por “Death Becomes Her”, y Jasmine Amy Rogers por “Boop! The Musical”.

George Clooney fue nominado como Mejor Actor en una obra por su versión teatral del legendario periodista Edward R. Murrow en una adaptación de su película de 2005 “Good Night, and Good Luck”. Otra obra destacada, “Glengarry Glen Ross” de David Mamet, le valió una nominación a Bob Odenkirk, aunque no así a sus compañeros Kieran Culkin ni Bill Burr.

Snook, coprotagonista de Culkin en “Succession”, obtuvo una nominación por interpretar los 26 personajes en “The Picture of Dorian Gray”, y Sadie Sink, estrella de “Stranger Things”, fue nominada por su papel principal en “John Proctor Is the Villain”. “Stranger Things: The First Shadow”, una precuela cargada de efectos especiales de la popular serie de Netflix, recibió cinco nominaciones, incluida una para el actor principal Louis McCartney.