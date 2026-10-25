Del baño a los océanos: la curiosa historia detrás de los patitos de goma

No es solo un juguete de goma que hace ruido al apretarlo. El pato de goma es una invención estadounidense con una historia larga y fascinante.

Estos simpáticos juguetes, generalmente amarillos, han recobrado popularidad en los últimos años, especialmente en las tiendas de recuerdos para turistas, desde el Abierto de Estados Unidos de tenis hasta el Palacio de Buckingham. Además, son queridos en todo el mundo.

Según la historia más difundida, el origen del pato de goma se forjó en el fuego. Se dice que Charles Goodyear, inventor del caucho vulcanizado, moldeó los restos de caucho para crear un pato que sirviera como juguete para morder para los perros y como mordedor para los bebés. Esta herencia perdura en un equipo de béisbol de ligas menores de Ohio: los Akron RubberDucks.

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La vulcanización hizo que el caucho fuera impermeable y prácticamente indestructible, pero también pesado. No fue hasta 1931 que Elenore Shannahan modificó el diseño para que el pato flotara y se convirtiera en parte de la diversión durante la hora del baño. La patente señala que el juguete podía “producir un efecto similar al de una fuente y permitir que una persona le hiciera bromas a otra al rociarle un fino chorro de agua en la cara u otras partes del cuerpo”.

En 1938, The Walt Disney Co. y Seiberling Latex Products crearon un juguete acuático flotante de Donald Duck, lo que contribuyó a que el pato de goma ganara popularidad en todo el mundo. Según el Museo de St. Neots, el pato de vinilo que conocemos hoy tiene su origen en un diseño de 1947 del escultor Peter Ganine.

Cuando el pato de goma fue incorporado al Salón Nacional de la Fama del Juguete, el museo destacó que su “color brillante, textura suave y, en algunos casos, sonidos chirriantes o similares a los de un graznido estimulan los sentidos de los niños pequeños”, lo que reafirmó su utilidad en el hogar.

El juguete de baño también inspiró un éxito musical en la revista Billboard. La canción “Rubber Duckie” alcanzó el puesto número 16 de la lista Hot 100 en la edición del 26 de septiembre de 1970. Según el sitio web de los premios Grammy, el tema le valió su primera nominación a Jim Henson, quien daba voz a Ernie en “Sesame Street”.

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En 1992, el derrame de 29,000 juguetes plásticos de baño, entre ellos patos de goma, en el océano Pacífico Norte provocó un desastre ambiental, pero también dio paso a un importante experimento científico, explicó Allison Boyle, del Museo de Ciencias de Londres, en el sitio web de la institución.

Los oceanógrafos Curtis Ebbesmeyer y James Ingraham utilizaron informes de personas que recorrían las playas para rastrear los juguetes alrededor del mundo. El objetivo no era solo seguir el desplazamiento de los residuos plásticos, sino también “perfeccionar sus modelos de las corrientes superficiales del océano”.

“Incluso los juguetes infantiles más adorables desempeñan un papel en la salud de los océanos”, señaló Rachel Schoeler, gerente del sitio web de Great Canadian Shoreline Cleanup, una iniciativa de limpieza de costas en Canadá.

Desde sus inicios como juguete para morder hasta su transformación en un juguete de baño, inspiración para un éxito musical y herramienta oceanográfica, el pato de goma ha dejado su huella en la historia de Estados Unidos.

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