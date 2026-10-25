¿Por qué grandes estrellas como Harry Styles, Celine Dion y Bad Bunny prefieren las residencias?

NUEVA YORK - Para los fieles seguidores de Harry Styles, se trata del evento imprescindible del año: decenas de miles de personas han acudido al Madison Square Garden de Nueva York cada noche de su gira de 30 conciertos, apresurándose para asistir al espectáculo antes de que termine el fin de semana de Halloween.

Esta gira llega tras el gran éxito que el artista cosechó en 2022, cuando actuó durante 15 noches consecutivas en el famoso recinto. Y no es el único que se ha sumado a este formato. Las residencias en Las Vegas, que antes se consideraban la última parada al final de una larga carrera, han atraído a artistas más jóvenes como Usher, Katy Perry y Lady Gaga.

En 2024, Adele se embarcó en una residencia de 10 fechas en Múnich. Y el año pasado, la residencia de Bad Bunny, de 31 fechas en Puerto Rico, impulsó por sí sola la frágil economía de la isla, generando más de 200 millones de dólares, al tiempo que contribuía a elevar el perfil internacional de este territorio estadounidense.

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1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 42 Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Celine Dion, que ostenta el récord de la residencia más taquillera de Las Vegas, ha iniciado recientemente otra a las afueras de París. Se trata de su primera serie de conciertos desde que revelara que padece el síndrome de la persona rígida.

1 / 12 | Así fue el regreso triunfal de Celine Dion . La cantante presentó "Celine Dion Paris 2026", el primer concierto de su residencia en el Plenitude Arena in Nanterre, en París. (Fotos AP) - Aurelien Morissard 1 / 12 Así fue el regreso triunfal de Celine Dion La cantante presentó "Celine Dion Paris 2026", el primer concierto de su residencia en el Plenitude Arena in Nanterre, en París. (Fotos AP) Aurelien Morissard Compartir

Tanto los expertos del sector como los propios artistas afirman que hay muchas razones por las que las residencias se han consolidado en el mundo de la música, a pesar de los argumentos que sostienen que este formato podría trasladar los costes a los aficionados, quienes podrían ahorrar dinero asistiendo a una gira en su ciudad natal en lugar de gastarse el dinero en desplazamientos.

Los programas de residencia responden a unas necesidades en constante evolución

Las residencias no son precisamente un concepto nuevo, explica Mitch Rose, director de giras en Norteamérica de Creative Artists Agency, que representa a artistas como Styles y Perry.

“Retrocede en el tiempo hasta los inicios de Las Vegas, en los años 60, cuando Frank Sinatra y Tony Bennett tenían sus propias residencias. Ofrecían múltiples actuaciones a lo largo del año en un hotel. Así nació el concepto de residencia”, dijo.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las residencias en Las Vegas se convirtieron en sinónimo de un tipo concreto de artista: aquel que estaba a punto de jubilarse. Eso cambió en la década de los 2000, cuando Dion revitalizó el formato con sus giras de varios años “A New Day…" y “Celine”. John Meglen, codirector ejecutivo de Concerts West, desempeñó un papel fundamental tanto en las residencias de Las Vegas como en la de Francia.

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“La mayoría de la gente pensaba que estábamos locos”, dijo, refiriéndose al gasto que suponía. “Eran 200 funciones al año, 40 semanas al año. Cinco funciones a la semana”.

Pero funcionó. A lo largo de 16 años y 1,141 actuaciones, Dion recaudó $681.3 millones, según Billboard.

Hoy en día, las residencias artísticas son algo habitual. Rose afirma que los participantes las viven como si fueran festivales: experiencias en las que lo importante es el destino.

“Piensa en Coachella. Gente de todo el mundo viene al desierto a mediados de abril para compartir una experiencia. Y las residencias tienen el mismo espíritu. Cuando anunciamos la residencia de Harry, el Garden era el único lugar de Estados Unidos en el que íbamos a actuar en 2026… Tiene algo único", añadió.

Además, las residencias suelen dar lugar a tiendas efímeras de artistas y encuentros de aficionados, lo que contribuye a crear un ambiente festivo.

Los artistas y la industria se benefician

El cantante de R&B Usher presentó su popular espectáculo “Usher: My Way The Vegas Residency” en 2022 y 2023, como parte de una gira de gran repercusión que incluyó su actuación en el descanso de la Super Bowl de 2024. En aquel momento, declaró a The Associated Press que parte del atractivo residía en la constancia.

“Me gusta lo que he encontrado en Las Vegas. Me da la oportunidad de sentar cabeza. Ahora tengo hijos. Tengo una vida”, dijo.

Además, existen claras ventajas económicas. Las residencias permiten ahorrar en el importante gasto que supone el transporte de la producción, el personal y el equipo, según Meglen.

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¿Otra ventaja? “Si realizas una residencia en una sola ciudad, no tienes que viajar en avión ni en autobús. Es bueno para la salud mental del artista”, afirmó Rose.

Las residencias también ofrecen la oportunidad de desarrollar grandes producciones teatrales que no tienen que desplazarse por todo el mundo. En ningún sitio queda esto más patente que en el “Sphere’ de Las Vegas, con sus 516 pies de ancho (157 metros), sus atracciones tecnológicas de última generación y su pantalla LED de alta resolución que envuelve hasta la mitad de un público de 17 500 espectadores.

En 2026, Carín León se convirtió en el primer artista latino en realizar una residencia allí. “Es un espacio que te permite expresar muchas cosas gracias a todas las herramientas de las que dispone”, afirmó. “Para mí, fue perfecto”, señaló.

Hay quien dice que las giras hacen recaer los gastos en los aficionados

El público de Styles en Nueva York gasta entre menos de 100 y $1,000 para asistir al concierto, sin contar los gastos de viaje de quienes vienen de fuera de la ciudad.

“Entiendo por qué las residencias tienen sentido para un artista y por qué serían menos estresantes y les facilitarían la vida. Pero, como fan, no entiendo cómo pueden costar tanto dinero”, afirmó Sara Feigin, fan de Styles y fotógrafa afincada en Nueva York. “Estás actuando durante más de 30 días en el mismo recinto, ¿por qué cuesta esto 300 dólares?"

Ella cree que, si las residencias son más asequibles para los artistas, las entradas también deberían ser más baratas.

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Un portavoz de Styles se negó a hacer declaraciones.

En el caso de los eventos de Ticketmaster, como la residencia de Styles, el precio base de la entrada, antes de aplicar las distintas tasas e impuestos (o el “valor nominal”), lo fija el organizador del evento.

Meglen afirma que es fundamental que las giras tradicionales continúen, pero que hay espacio para ambas cosas: las residencias dan “un respiro a todos esos otros mercados”, como él mismo dice, lo que a su vez genera demanda futura. “No conozco a ningún artista que, al seguir de gira una y otra y otra vez por los mismos mercados, consiga que aumenten sus ventas de entradas”.

Se pueden encontrar residencias en todo el mundo

El lugar donde se celebra una residencia depende del artista. Tomemos como ejemplo a Bad Bunny. “Nadie podría hacer lo que él hizo en Puerto Rico, ¿verdad?’, dijo Rose. “Los grandes mercados siempre serán la primera opción para las residencias… Y no creo que cualquier ciudad sirva".

En cuanto a Dion, “París es el mayor mercado de Celine en todo el mundo”, afirma Meglen.

Por lo demás, las capitales del entretenimiento con numerosas salas de gran aforo, como Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York, encabezan la lista. Y los aficionados que vivan lejos de estos lugares deberán prepararse para viajar, ya que no parece que las giras de residencia vayan a desaparecer.