Angélica Vale revela que se sometió a una doble mastectomía

La actriz Angélica Vale reveló que se sometió a una doble mastectomía luego de que aumentara su probabilidad de desarrollar cáncer de mama, una decisión que, según contó, tomó pensando en sus hijos.

La artista compartió su experiencia en el podcast “Las Angélicas”, que conduce junto a su madre, la también actriz Angélica María. Allí relató cómo los antecedentes familiares y los resultados de sus evaluaciones médicas influyeron en la decisión de someterse a la cirugía preventiva.

“Resulta que tenía un 23 por ciento de posibilidades de cáncer de mama”, relató Vale al recordar la primera evaluación médica. Según explicó, en aquel momento le recomendaron bajar de peso y volver a evaluar su situación.

Sin embargo, durante ese proceso, su madre volvió a ser diagnosticada con cáncer de mama. Cuando Vale regresó para someterse a nuevos exámenes, la probabilidad estimada de desarrollar la enfermedad había aumentado a un 42%.

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Ante ese panorama, su doctora le planteó la posibilidad de someterse a una mastectomía. La actriz explicó que la especialista también había atravesado una experiencia personal con el cáncer de mama, pese a no tener el gen asociado a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

Vale recordó una de las frases que le dijo la médica durante la conversación: “Ya le diste de comer a tus hijos, ¿de qué te sirven?”.

La actriz aseguró que aceptó la recomendación y decidió someterse a la intervención quirúrgica. Incluso, recurrió al humor al recordar el procedimiento y los cambios físicos que había experimentado: “Ya estaban feítas con la bajada de peso”, comentó.

Aunque reconoció que la cirugía fue dolorosa, expresó que está satisfecha con la decisión que tomó.

“Sí, hacerme la mastectomía dolió”, dijo. “Llegué y me quité todo y sigo viviendo igual, pero sabiendo que no tengo ningún riesgo”, añadió.

La artista explicó que continúa bajo seguimiento médico y que se somete a evaluaciones periódicas para vigilar su salud.

“Me siguen haciendo ultrasonidos para ver que todo esté bien”, indicó.

Finalmente, Vale sostuvo que la decisión estuvo motivada por su deseo de permanecer junto a sus hijos y acompañarlos durante su crecimiento.

“Fue la mejor decisión por mis hijos, porque los quiero ver”, expresó.

Una decisión preventiva

La mastectomía preventiva consiste en la extirpación de una o ambas mamas con el objetivo de reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama en determinadas personas. La decisión depende de factores como los antecedentes familiares, los resultados de las evaluaciones médicas y el riesgo individual.