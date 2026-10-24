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Gisselle debuta como compositora con un merengue navideño

“Se matan por ese cuero” ya está disponible en principales plataformas digitales

24 de octubre de 2026 - 9:56 AM

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La merenguera Gisselle sigue activa con sus presentaciones musicales en y fuera de Puerto Rico. (Suministrada)
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La Navidad puertorriqueña está repleta de tradiciones, música y, por supuesto, de discusiones amistosas por la comida típica de la época. Precisamente de esa escena tan familiar surge “Se matan por ese cuero”, el nuevo sencillo navideño de Gisselle, quien además debuta como compositora con una historia cargada de humor y sabor puertorriqueño.

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El tema, un merengue arreglado por Richard Marcell, gira en torno a dos hombres que llegan a una lechonera y terminan compitiendo por el último cuero de lechón disponible. Con una narrativa divertida y un ritmo bailable, la canción busca capturar el espíritu festivo de la época mientras lleva una sonrisa al público.

La propuesta viene acompañada de un vídeo musical realizado con inteligencia artificial, una apuesta poco común dentro de la música navideña local. El concepto nació de la propia artista, mientras que la animación y producción estuvieron a cargo de José Morales, conocido como “Grillete”, quien ha ganado notoriedad por su trabajo en la obra teatral “Luis Raúl estoy vivo kabrones”. La producción reúne además a varias figuras conocidas del entretenimiento puertorriqueño, entre ellas Tito El Bambino, Manny Manuel, Charlie Aponte, Sonya Cortés y Barreto El Show, quienes se sumaron al proyecto de forma animada.

“Quise componer algo cómico para que la gente se lo disfrute y se olvide por un rato de sus problemas”, expresó la también actriz, quien comparte la autoría del tema con Juan José Hernández. “Me reuní con Juanchi (Hernández), quien me llevó de la mano por todo el proceso y estoy muy feliz con el resultado”.

El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, mientras que el video puede verse a través de YouTube. Paralelamente, Gisselle mantiene su agenda de presentaciones dentro y fuera de Puerto Rico y continúa participando en la gira de la obra “Luis Raúl estoy vivo kabrones”, que se presenta en escenarios de Puerto Rico y Estados Unidos.

Tags
Gisselle merengueNavidad
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