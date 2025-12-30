Gisselle despide el 2025 entre música, gratitud y nuevos sueños

El emblemático Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde, será el escenario perfecto para cerrar con broche de oro el año con buena música de la mano de grandes artistas del patio, entre los que se encuentra la merenguera Gisselle, quien se presentará desde el Grand Ballroom como parte del evento “Live Limitless New Year’s Eve 2025 Celebration”.

En entrevista con El Nuevo Día, la cantante compartió lo que significa despedir el año cantando, cómo resume su 2025 y qué expectativas tiene de cara al 2026.

“Me emociona mucho trabajar en el Fairmont El San Juan Hotel, primero porque es uno de los hoteles más emblemáticos que tenemos y segundo porque la gente está clara que cuando se hace una actividad en este hotel siempre es un eventazo”, exclamó emocionada.

“Ya veo como tan normal y tan natural el trabajar en esta fecha…. creo que lo hago desde que yo comencé mi carrera…”, recordó la intérprete de éxitos como “Quiero estar contigo” y “Entre tu cuerpo y el mío”, al hablar sobre cantar cada 31 de diciembre mientras el público baila, abraza y besa a sus seres queridos.

PUBLICIDAD

“Lo bueno de este año, en mi caso, es que no me toca despedirlo en tarima. Yo canto hasta las 11:00 p.m., que para mí eso es una celebración porque voy a poder celebrarlo a las 12:00 a.m. Así que este año me toca a mí sentir nuevamente la emoción de hacer el conteo con los míos, que van a estar allí también conmigo”, compartió.

El evento también contará con la participación de Manny Manuel y DJ Carlos Fernández, quienes también amenizarán la velada.

“Si les gusta producirse, o emperifollarse, como decimos los boricuas, este es el momento, es un fiestón”, aseguró. “Somos tres artistas de una trayectoria bastante extensa, y lo que vamos a estar haciendo en tarima entiendo yo que va a ser del agrado de todos. Conocen nuestra música, tenemos muchos éxitos y conocen nuestro trabajo cuando nos subimos a un escenario. Se tienen que dar cita en el hotel para que se disfruten al máximo la despedida de año”.

Más allá de la emoción que representa despedir el año nuevamente en el Fairmont, la artista hizo una pausa para reflexionar sobre el camino recorrido durante los pasados 12 meses, marcados por el trabajo y nuevas oportunidades.

Si pudieras describir cómo ha sido este 2025 para ti, ¿cómo lo resumirías?, preguntamos.

“Fue uno de mucha bendición. He trabajado muchísimo, tanto en la música como a nivel empresarial también. Fue un año de mucho crecimiento, trabajo, y aprendizajes”, reflexionó a tan solo horas de concluir el año.

Finalizando, y con la mirada puesta en el futuro, Giselle también compartió cuáles son sus deseos y metas de cara al nuevo año, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

PUBLICIDAD

“Para este próximo año tengo miras de celebrar otro concierto si se me da la oportunidad. Es algo que está sobre la mesa, pero sí, me encantaría poder hacer un concierto masivo nuevamente. Y pues seguir trabajando como lo he hecho todos los años. Volvemos, tanto a nivel musical como empresarial. Tengo mucho trabajo, así que entiendo que este nuevo año que se aproxima no debe haber menos, sino todo lo contrario”, anheló con ilusión.