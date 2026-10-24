Bryant Myers fue arrestado en Florida tras una persecución policiaca

Las autoridades del Condado de DeSoto, en Florida, arrestaron al exponente urbano puertorriqueño Bryant Myers luego de que, presuntamente, condujera a exceso de velocidad y no se detuviera cuando agentes intentaron intervenirlo. El artista, cuyo nombre legal es Bryan Robert Rohena Pérez, enfrenta varios cargos relacionados con el incidente ocurrido la noche del viernes, 23 de octubre de 2026.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de DeSoto, un agente detectó una guagua SUV que transitaba a 113 millas por hora en una zona con límite de 60 millas por hora por la carretera Highway 17. Mientras intentaban alcanzarlo, el vehículo también habría pasado frente a otro oficial a 108 millas por hora en un área donde el límite era de 45 millas por hora.

La agencia indicó que los agentes activaron las luces y sirenas de sus patrullas para ordenarle que se detuviera. Sin embargo, alegan que el conductor continuó su marcha pese a que había varios lugares seguros donde podía hacerlo.

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De acuerdo con el informe, el vehículo finalmente se detuvo en la intersección de Highway 17 y SW Palm Drive, aproximadamente siete millas después de que fue detectado circulando a exceso de velocidad. Con apoyo del Departamento de Policía de Arcadia, los agentes ordenaron al conductor salir del vehículo y procedieron con su arresto.

Durante el registro, las autoridades alegadamente encontraron en uno de sus bolsillos dos paquetes de marihuana con sabor “blue raspberry”. Además, informaron que localizaron una bolsa abierta de marihuana en la consola central del vehículo.

Como resultado, Rohena Pérez enfrenta cargos por huir o evadir a las autoridades mientras tenían activadas las luces y sirenas de emergencia, un delito grave; conducir a una velocidad que excedía por más de 50 millas por hora el límite establecido; posesión de menos de 20 gramos de marihuana; y posesión de parafernalia relacionada con drogas.

En declaraciones incluidas en el comunicado, el sheriff Potter elogió la labor de los agentes involucrados en la intervención y reiteró que la prioridad de la agencia es mantener seguras las carreteras y comunidades del condado.

El arresto se produjo en momentos en que Myers tiene programada una presentación esta noche en Duluth, Georgia, ciudad ubicada a las afueras de Atlanta. Hasta el momento, no está claro si el incidente tendrá algún efecto sobre dicho compromiso artístico.

Su última publicación en redes era dirigida a sus fans en Tampa, donde debía presentarse anoche mismo para un espectáculo. En el vídeo en sus story dijo que estaba listo para el “show” a pesar de estar operado de un hombro.

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Este medio realizó gestiones con el equipo encargado de las comunicaciones de Bryant Myers en Puerto Rico para obtener una reacción sobre el arresto y los señalamientos hechos por las autoridades. Sin embargo, al momento de la publicación de esta noticia no se había recibido respuesta.

Incidentes previos

No es la primera vez que el cantante protagoniza una intervención de las autoridades. En diciembre de 2020 fue detenido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Miami. En aquel momento, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) encontraron un cargador de municiones calibre 9 milímetros y marihuana en su equipaje.

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