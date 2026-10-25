Artista boricua convierte una vajilla olvidada en más de 50 obras de arte

A veces, las ideas más interesantes aparecen cuando uno menos las espera. A Edrimael Delgado le ocurrió con una vajilla francesa de más de 60 piezas que recibió como regalo cuando se mudó a Ponce. No tenía espacio para guardarla y, después de varios intentos por venderla, encontró una solución que no tenía nada que ver con la cocina: convertirla en arte.

Así nació “¿Y ahora qué hago con todo esto?”, su tercera exposición individual, que abrirá el 17 de octubre de 2026, a las 3:00 p.m., en el Museo-Galería de Lajas. La muestra reúne más de 50 piezas de collage sobre loza y vajilla, acompañadas por poemas que el artista escribió durante 2026.

De una vajilla olvidada

La vajilla llegó a manos de Delgado a través de una amiga, quien se la regaló cuando se mudó a su nueva casa. El juego había pertenecido a la abuela de otra persona y pasó de unas manos a otras hasta llegar al artista. Al abrirla, se encontró con una vajilla enorme, de esas que parecen hechas para servir una mesa de diez personas.

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“Después de varios intentos de venderla, un día me senté frente a los más de 60 piezas, entre platos y tazas dije: ‘¿Y ahora qué hago con todo esto?’. Fue ahí cuando supe que la usaría para crear algo más”, relató Delgado, criado en Cataño.

La idea surgió de manera espontánea. El artista llevaba tiempo trabajando el collage sobre papel y ya había experimentado con pedazos de losas de cerámica. Al recordar que podía adherir papel a esas superficies, decidió probar con los platos.

“Todo esto es el aburrimiento, lo que conduce a uno a hacer cosas. Llevo tiempo haciendo collage, papel sobre papel, utilizando el formato bidimensional. De momento dije: ‘¿Y si cojo y empiezo a hacer cosas?’. Ya yo había hecho anteriormente sobre pedazos de losas, de esas que se ponen en la pared de la cocina”, mencionó Delgado.

Platos con palabras y poesía

Las obras combinan recortes de revistas, palabras, imágenes y poemas que transforman cada plato en una composición particular. Aunque el papel fue el punto de partida, el proceso creativo llevó a Delgado a incorporar otros materiales y explorar formas más tridimensionales.

“Es papel pintado. En las últimas, como son tan grandes, me ha dado tiempo de hacer muchos cambios y explorar diferentes métodos. Lo último que empleo ya deja de ser solo papel y empiezo a poner cosas de manualidades y chucherías”, expicó el artista. “Lo empiezo a hacer más tridimensional. La exploración comenzó siendo papel, cortaba palabras de otras revistas y hacía poemas nuevos con ellas sobre los platos”, explicó.

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El resultado es una propuesta que combina las artes visuales con la poesía y que invita a mirar de otra manera los objetos cotidianos. Los platos dejan de ser simples utensilios para convertirse en superficies donde conviven imágenes, palabras y nuevas interpretaciones.

Delgado se describe como un artista interdisciplinario. Aunque su trabajo principal es la danza, también desarrolla proyectos coreográficos, escribe y crea arte visual. En esta ocasión, esa variedad de intereses se refleja en una exposición que juega con los límites entre las disciplinas.

La muestra también tiene un significado personal para el artista, quien ve en el plato un símbolo relacionado con la posibilidad de vivir de su trabajo creativo. “El plato representa ese lugar para la comida; no es solo un símbolo para comer, sino un elemento que funciona para comer. En ese sentido, estoy apostando con mi arte al plato, apostando a que puedo sobrevivir de mi arte, a que mi arte es lo que me va a dar de comer”, añadió el talentoso puertorriqueño.

Confiar en el proceso creativo

Para Delgado, esta experiencia también ha sido una oportunidad para aprender a confiar en sus ideas, incluso cuando parecen arriesgadas. Crear algo diferente implica aceptar que no siempre se sabe cómo reaccionará el público, pero esa incertidumbre puede abrir caminos inesperados.

“Tengo que confiar en mí, pero sobre todo confiar en el proceso del arte, que a veces te lleva a lanzarte a lo que parece loco. Siento que ahí es cuando un artista verdaderamente se confronta con lo próximo”, expresó Delgado. ”A veces uno se queda en lo mismo, y no es que esté mal, pero de momento vienen ideas y uno se pregunta si esto es vendible, si a la gente le va a gustar o lo va a recibir”.

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Su apuesta es seguir esa intuición y permitir que las ideas encuentren su propia forma. Con “¿Y ahora qué hago con todo esto?”, Delgado demuestra que un objeto que parecía no tener utilidad puede convertirse en el comienzo de una historia, un poema y una nueva exploración artística.

Exposición en Lajas

La exhibición cuenta con el apoyo curatorial de Marina 15, organización sin fines de lucro dedicada a la gestión cultural en el sur de Puerto Rico. La apertura incluirá un toque de bomba abierto al público, con la intención de conectar las artes visuales con otras expresiones culturales puertorriqueñas.

Las piezas podrán apreciarse tanto en las paredes como sobre caballetes, y todas estarán a la venta. El público tendrá hasta el 30 de octubre para visitar la exposición en el Museo-Galería de Lajas, ubicado en la calle Concordia, en Lajas Pueblo. El horario será de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.