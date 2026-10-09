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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:De la pintura al movimiento: así cobra vida la colección del Museo de Arte de Ponce

La iniciativa junto a Andanza presenta cinco interpretaciones en danza inspiradas en obras emblemáticas de la colección

9 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Sol ardiente de junio" fue una de las piezas seleccionadas para este proyecto. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Sentada, con una capa naranja cubriendo su cuerpo, la mujer se llena de vida. Se levanta del sofá rojo y comienza a mover su cuerpo al ritmo de una música suave y extraña. Estira sus brazos y su capa se convierte en una gran cortina de fuego, que se mueve como una ola entre sus brazos mientras baila. Las piernas se mueven por el aire, como si por momentos flotaran, y luego se acuesta en el suelo, moviéndose en círculos, su capa hecha de sol siguiéndola, como marcando su trayectoria en llamas.

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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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