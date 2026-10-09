Sentada, con una capa naranja cubriendo su cuerpo, la mujer se llena de vida. Se levanta del sofá rojo y comienza a mover su cuerpo al ritmo de una música suave y extraña. Estira sus brazos y su capa se convierte en una gran cortina de fuego, que se mueve como una ola entre sus brazos mientras baila. Las piernas se mueven por el aire, como si por momentos flotaran, y luego se acuesta en el suelo, moviéndose en círculos, su capa hecha de sol siguiéndola, como marcando su trayectoria en llamas.