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BVLGARI celebró una noche icónica de arte y música en el Museo de Arte de Puerto Rico

La velada unió a los principales clientes y amigos de la Maison para disfrutar de un concierto exclusivo

5 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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Entre los invitados especiales, estuvieron los actores Estefanía Soto Torres e Ismael Cruz Córdoba. (Suministrada)
Por Magacín

Bvlgari, la casa romana de joyería y relojería, celebró la riqueza del patrimonio cultural de Puerto Rico un año después de la apertura de su boutique en la isla. La velada, celebrada en el Museo de Arte de Puerto Rico, reunió a los principales clientes y amigos de la Maison para disfrutar de un concierto exclusivo.

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El arte, la música y la maestría artesanal de Bvlgari se entrelazaron a lo largo de la celebración, desde la colección del museo hasta las joyas que lucieron los invitados.

Estefanía Soto lució piezas de la colección Serpenti.
Estefanía Soto lució piezas de la colección Serpenti. (ALEXANDER ROD.CO.)

Los invitados fueron recibidos en el atrio del museo con una recepción con champán, seguida de un recorrido guiado por su nueva colección permanente, aún no abierta al público. Más tarde, se trasladaron al jardín para disfrutar de una presentación musical en vivo concebida en tres actos: un encuentro entre la herencia española, la influencia caribeña y el virtuosismo de músicos de talla mundial, en un entorno que encarna el arte y la maestría artesanal.

La presentación comenzó con el pianista español y nominado al Latin Grammy Andrés Barrios, quien ofreció una interpretación de piano con influencias flamencas. La velada continuó con un vibrante segmento de percusión tradicional a cargo de los maestros percusionistas Richie Flores, Julito Gastón, Daniel Díaz y José Eduardo Santana, en homenaje al legado musical de Puerto Rico.

Los maestros percusionistas Richie Flores, Julito Gastón y Daniel Díaz.
Los maestros percusionistas Richie Flores, Julito Gastón y Daniel Díaz. (Suministrada)

El último acto llevó al escenario a Andy Montañez, la voz original de “Un Verano en Nueva York” y quien fuera durante muchos años vocalista principal de El Gran Combo, para una actuación de 30 minutos. Finalmente, todos los músicos se reunieron para un gran cierre.

Entre los asistentes destacados se encontraban Ismael Cruz Córdova y Estefanía Soto Torres, quienes se sumaron a un dinámico grupo de figuras de la cultura, personalidades de los medios y amigos de la Maison, aportando su energía única a la celebración.

El arte, la música y la maestría artesanal de Bvlgari se entrelazaron a lo largo de la celebración, desde la colección del museo hasta las joyas que lucieron los invitados.El actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova fue uno de los invitados especiales de la noche.
1 / 48 | Bvlgari celebra una noche icónica con un evento exclusivo en Puerto Rico . El arte, la música y la maestría artesanal de Bvlgari se entrelazaron a lo largo de la celebración, desde la colección del museo hasta las joyas que lucieron los invitados. - Stephanie Rojas

Bvlgari, parte del Grupo LVMH, fue fundada en el corazón de Roma en 1884. A lo largo de las décadas, la marca ha consolidado su reputación mundial como una magnífica casa romana de Alta Joyería y un ícono del arte de vivir italiano, gracias a su exquisita maestría artesanal, sus diseños visionarios y sus audaces combinaciones de color.

El Museo de Arte de Puerto Rico fue la sede el evento exclusivo.
El Museo de Arte de Puerto Rico fue la sede el evento exclusivo. (Stephanie Rojas)
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BulgariJoyeríaEstefanía SotoIsmael Cruz Córdova
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