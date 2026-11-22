Londres- La princesa de Gales, Kate Middleton habla abiertamente sobre cómo encontrar esperanza y alegría en medio de la incertidumbre en un nuevo documental que explora su vida desde que fue diagnosticada con cáncer en 2024.

El documental, titulado “Heal”, sigue a Kate, de 44 años, mientras se enfrenta al reto de los Tres Picos (Three Peaks Challenge), que consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas.

La princesa completó la hazaña en junio con el propósito de recaudar fondos para la organización benéfica contra el cáncer del Hospital Royal Marsden, donde recibió tratamiento.

En un avance publicado el sábado por la oficina del príncipe William y Kate en el Palacio de Kensington, la princesa reflexiona sobre su experiencia con el cáncer y conversa con otras personas acerca de sus propias vivencias.

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Kate, quien está casada con el heredero al trono británico, anunció en marzo de 2024 que padecía cáncer y que se sometería a quimioterapia, luego de una importante cirugía abdominal. Sin embargo, no reveló el tipo de cáncer que le fue diagnosticado.

En enero de 2025, Kate informó que se encontraba en remisión y desde entonces ha retomado gradualmente sus compromisos públicos. A principios de este mes, visitó India junto a William.

En el avance del documental, Kate expresa que el cáncer transforma profundamente a las personas y que “la sanación es un camino. Se trata de cómo reconectar con las cosas que antes conocías y cómo encontrar un sentido de esperanza y alegría en medio de la incertidumbre”.

Asimismo, señala que «está claro que no estamos destinados a enfrentar solos los desafíos de la vida» y que «a menudo, es a través del dolor que comprendemos que existe una belleza mucho más grande más allá de él".

“Heal” se transmitirá por la BBC en Reino Unido el 29 de noviembre; por NBCUniversal en Estados Unidos el 30 de noviembre; por el Canal 9 de Australia el 1 de diciembre, y por CTV y Noovo en Canadá el 7 de diciembre.