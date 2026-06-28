Kate Middleton logra un nuevo desafío para concientizar contra el cáncer

Londres- La princesa de Gales, Kate Middleton, ha completado este fin de semana el reto de los Tres Picos, que consiste en ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en 24 horas, a fin de concienciar sobre el cáncer y recaudar fondos para el hospital londinense donde fue tratada.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la princesa, de 44 años, explicó que emprendió el desafío como una “oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y dar algo a cambio”.

En marzo de 2024, Kate anunció que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer no especificado, detectado tras una intervención abdominal realizada a principios de ese año. En enero de 2025 informó de que se encontraba en remisión y fue retomando de forma gradual sus compromisos oficiales.

En su mensaje, publicado junto a una imagen suya en la cima del Ben Nevis (el punto más alto de Reino Unido) con una chaqueta impermeable oscura y sonriente, señaló: “El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia cómo piensas y sientes y afecta profundamente a todos los aspectos de la vida”.

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“Lo sé por experiencia personal, y el camino a través y después del tratamiento requiere más que medicina”, añadió.

La princesa defendió por ello la necesidad de reforzar la denominada atención sanitaria integral, basada en un enfoque “de persona completa”, que, según dijo, contribuye a mejorar el “bienestar, resiliencia y calidad de vida durante un momento excepcionalmente difícil”.

El reto que completó Kate consiste en ascender el Ben Nevis (1,345 metros), en Escocia; el Scafell Pike (978 metros), en Inglaterra; y el Snowdon o Yr Wyddfa (1,085 metros), en Gales, en un máximo de 24 horas, con un recorrido total de unos 37 kilómetros y más de 3,000 metros de desnivel acumulado.

Kate fue recibida al término del recorrido en Gales por miembros de su familia, entre ellos el príncipe de Gales, Guillermo, los tres hijos de ambos -George, Charlotte y Louis-, así como sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano James Middleton.

La iniciativa busca recaudar fondos para la fundación benéfica del hospital Royal Marsden de Londres, dedicada a impulsar programas de atención integral para pacientes oncológicos que combinan apoyo físico, emocional y psicológico junto al tratamiento médico.