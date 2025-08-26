Opinión
26 de agosto de 2025
87°bruma
MagacínRealeza
Kate Middleton y el príncipe William eligieron un nuevo hogar: cómo es y dónde queda

Conoce los detalles de la impresionante mansión georgiana a la que se mudarán los príncipes de Gales y sus tres hijos

26 de agosto de 2025 - 2:43 PM

El anuncio fue confirmado por el Palacio de Kensington. (Alberto Pezzali)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un nuevo desafío aparece en el horizonte cercano de los príncipes de Gales: una mudanza.

Según confirmó el Palacio de Kensington, William, de 43 años y primogénito de Charles III, y su esposa de la misma edad, Kate Middleton, dejarán su casa de Adelaide Cottage, en Windsor, para instalarse junto con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en Forest Lodge.

Se trata de una residencia con ocho habitaciones ubicada en Windsor Great Park, un extenso predio de dos hectáreas distante a seis kilómetros del castillo de Windsor y a unos 38 kilómetros del Palacio de Buckingham.

El frente de esa mansión georgiana de más 300 años fue restaurada en 2001. Recuperar detalles de época y arreglar el techo, las chimeneas de mármol, las ventanas venecianas y el techo abovedado de medio cañón en el pasillo costó sobre 2 millones de dólares.

Según algunos medios británicos, los planos con las reformas que William y Kate piensan realizar en Forest Lodge ya habrían sido presentados al ayuntamiento de esa localidad en junio. Y, de la remodelación que se llevará a cabo –en el interior y en el exterior de la propiedad–, será el futuro Rey quien se hará cargo.

Lejos de Buckingham

Dejar Adelaide Cottage, que es una casa con cuatro habitaciones, para mudarse a Forest Lodge parece la mejor opción para todos: “A los príncipes les encanta vivir en Windsor: los niños asisten a la cercana escuela Lambrook (…); el traslado a Forest Lodge brindará a la familia más espacio en lugar de que los chicos crezcan entre los muros de un palacio”, afirmó la corresponsal de HELLO! Danielle Stacey.

La medida ya generó algunas polémicas: según se publicó, al menos dos familias serán desalojadas con la llegada de los príncipes de Gales: se cree que estas personas vivían en antiguas dependencias de Forest Lodge transformadas en residencias.

Sin embargo, y pese a las quejas, la mudanza no solo es un hecho que sucederá a fines de este año, sino que la edificación se convertirá en el hogar definitivo de la familia. Es decir, aun cuando sea coronado rey, William no cambiará Forest Lodge por Buckingham (hoy, cerrado por reformas hasta 2027). El destino del palacio ubicado en Londres preocupa a muchos. De alguna manera, los herederos de Elizabeth II (incluido el propio rey Charles) heredaron el rechazo que la Reina tenía por ese descomunal edificio que simboliza, como ningún otro, la monarquía británica.

Kate MiddletonPríncipe WilliamRealeza británica
