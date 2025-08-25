Opinión
25 de agosto de 2025
El cambio de “look” de Kate Middleton que sorprendió a todos

La princesa de Gales fue vista este fin de semana en un servicio religioso junto a su esposo, el príncipe William, y sus hijos

25 de agosto de 2025 - 3:41 PM

La Princesa de Gales fue fotografiada mientras viajaba en el asiento del pasajero de un Range Rover, con el príncipe William al volante (Paul Campbell)
Por Servicios combinados

Kate Middleton sorprendió recientemente con un estilo de cabello renovado.

Según reportaron medios estadounidenses como Fox y People, la Princesa de Gales fue vista el domingo durante un servicio religioso en Crathie Kirk, cerca del Castillo de Balmoral en Escocia. Kate fue fotografiada mientras viajaba en el asiento del pasajero de un Range Rover, acompañada de su esposo al volante, el príncipe William, y sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Allí, la duquesa de 43 años fue captada por las cámaras luciendo una cabellera larga, suelta y con ondas, con un tono rubio con el que no se la había visto hasta la fecha.

Su nueva imagen contrasta con su última aparición pública el pasado mes de julio, cuando asistió a los últimos partidos de el torneo de tenis de Wimbledon con su cabello color castaño oscuro.

Las especulaciones sobre su decisión estética son diversas, y mientras algunos sugieren que el cambio refleja su deseo de sentirse “más radiante y enérgica” tras superar un período difícil de salud, también hay quienes opinan que podría tratarse de una peluca, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

En los últimos meses, la Princesa de Gales ha retomado gradualmente sus apariciones públicas, luego de que en marzo del 2024 anunciara su diagnóstico de cáncer y completara su tratamiento de quimioterapia en septiembre de ese mismo año.

Otros miembros de la realeza también asistieron al evento del pasado fin de semana en Escocia, incluidos el rey Charles III, la reina Camila, la princesa Anne con Sir Timothy Laurence y el príncipe Eduardo con la duquesa Sophie.

Kate Middleton
