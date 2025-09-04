Opinión
4 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
MagacínRealeza
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kate Middleton regresa con nuevo estilo y energía renovada

La Princesa de Gales reapareció en un evento público vestida con una imagen relajada, pero también con un nuevo color de pelo

4 de septiembre de 2025 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Britain's Kate, Princess of Wales, during her visit to the Natural History Museum in London, England, Thursday Sept. 4, 2025. (Aaron Chown/PA via AP) (Aaron Chown)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Después de casi siete semanas fuera del ojo público, Kate Middleton reapareció este jueves con un ‘look’ que no pasó desapercibido. La Princesa de Gales, junto al príncipe William, retomó sus deberes oficiales con una visita al Museo de Historia Natural de Londres, marcando el inicio de su agenda otoñal y sorprendiendo con una transformación sutil pero impactante: un nuevo tono rubio en su cabello.

Su última aparición oficial fue en julio, durante la final masculina de Wimbledon, donde asistió con sus hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte. Desde entonces, la familia se refugió en Balmoral, Escocia, para disfrutar de su tradicional retiro veraniego. Aunque se les vio brevemente asistiendo al servicio dominical en Crathie Kirk, fue solo a través de imágenes tomadas desde el automóvil que se notó el cambio en el cabello de Middleton.

El príncipe William (derecha) y Kate, princesa de Gales, llegan a visitar los jardines recientemente transformados del Museo de Historia Natural de Londres el jueves 4 de septiembre de 2025.
El príncipe William (derecha) y Kate, princesa de Gales, llegan a visitar los jardines recientemente transformados del Museo de Historia Natural de Londres el jueves 4 de septiembre de 2025. (Eddie Mulholland)

Ahora, con el otoño a la vuelta de la esquina, la Princesa mostró una larga melena rubia, levemente ondulado. Para complementar el cambio, la inglesa eligió un conjunto clásico y otoñal, que incluía un blazer de verde oliva y mocasines color canela.

Según reportes de prensa en Inglaterra, la visita al museo no fue solo una oportunidad para lucir su nuevo estilo, sino también para conocer de cerca las tecnologías que se están utilizando en la conservación de la biodiversidad, un tema que ha captado el interés de la Princesa en los últimos años.

El príncipe William (a la izquierda) y Kate, princesa de Gales, se reunieron con niños y jóvenes que participan en programas de aprendizaje que los conectan con la naturaleza y fomentan la biodiversidad en zonas urbanas.
El príncipe William (a la izquierda) y Kate, princesa de Gales, se reunieron con niños y jóvenes que participan en programas de aprendizaje que los conectan con la naturaleza y fomentan la biodiversidad en zonas urbanas. (Eddie Mulholland)

Este regreso marca también el fin de las vacaciones familiares, ya que los príncipes George, de 12 años, Charlotte, de 10 años, y Louis, de 7 años, han vuelto a clases en Lambrook School, en Berkshire. Este será el último año de escuela primario para George, lo que significa que la familia está en proceso de elegir un colegio para completar su escuela secundaria. Según la prensa, el favorito para llevar a cabo estas funciones es Eton College, donde estudiaron su padre y su tío, el príncipe Harry.

Por otro lado, se espera que antes de que finalice el año, la familia del príncipe William se mude a su “hogar definitivo”, en Forest Lodge, lo que representa otro paso importante en su vida familiar. Tras la enfermedad de Kate a principios de año, la pareja ha reiterado su compromiso de priorizar el tiempo en familia, manteniéndose presentes en redes sociales con actualizaciones breves, pero evitando apariciones públicas durante el verano.

