Kate Middleton regresa con nuevo estilo y energía renovada

Después de casi siete semanas fuera del ojo público, Kate Middleton reapareció este jueves con un ‘look’ que no pasó desapercibido. La Princesa de Gales, junto al príncipe William, retomó sus deberes oficiales con una visita al Museo de Historia Natural de Londres, marcando el inicio de su agenda otoñal y sorprendiendo con una transformación sutil pero impactante: un nuevo tono rubio en su cabello.

Su última aparición oficial fue en julio, durante la final masculina de Wimbledon, donde asistió con sus hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte. Desde entonces, la familia se refugió en Balmoral, Escocia, para disfrutar de su tradicional retiro veraniego. Aunque se les vio brevemente asistiendo al servicio dominical en Crathie Kirk, fue solo a través de imágenes tomadas desde el automóvil que se notó el cambio en el cabello de Middleton.

El príncipe William (derecha) y Kate, princesa de Gales, llegan a visitar los jardines recientemente transformados del Museo de Historia Natural de Londres el jueves 4 de septiembre de 2025. (Eddie Mulholland)

Ahora, con el otoño a la vuelta de la esquina, la Princesa mostró una larga melena rubia, levemente ondulado. Para complementar el cambio, la inglesa eligió un conjunto clásico y otoñal, que incluía un blazer de verde oliva y mocasines color canela.

Según reportes de prensa en Inglaterra, la visita al museo no fue solo una oportunidad para lucir su nuevo estilo, sino también para conocer de cerca las tecnologías que se están utilizando en la conservación de la biodiversidad, un tema que ha captado el interés de la Princesa en los últimos años.

El príncipe William (a la izquierda) y Kate, princesa de Gales, se reunieron con niños y jóvenes que participan en programas de aprendizaje que los conectan con la naturaleza y fomentan la biodiversidad en zonas urbanas. (Eddie Mulholland)

Este regreso marca también el fin de las vacaciones familiares, ya que los príncipes George, de 12 años, Charlotte, de 10 años, y Louis, de 7 años, han vuelto a clases en Lambrook School, en Berkshire. Este será el último año de escuela primario para George, lo que significa que la familia está en proceso de elegir un colegio para completar su escuela secundaria. Según la prensa, el favorito para llevar a cabo estas funciones es Eton College, donde estudiaron su padre y su tío, el príncipe Harry.