Bvlgari reabre con esplendor su boutique en The Mall of San Juan

San Juan, Puerto Rico - Bvlgari, la icónica joyería romana, celebró la reapertura de su boutique rediseñada en The Mall of San Juan. 10 años después de su inauguración original, la boutique reabre con un diseño pionero que fusiona la herencia romana de Bvlgari con el vibrante estilo de vida caribeño de Puerto Rico.

La exclusiva velada reunió a distinguidos clientes, invitados VIP y miembros de la prensa para una celebración inolvidable de los 10 años de presencia de la Maison en Puerto Rico.

Los invitados disfrutaron de cócteles exclusivos antes de descubrir los interiores contemporáneos de inspiración resort de la boutique, que reflejan el espíritu vibrante del Caribe y la sofisticación atemporal de Roma.

La velada incluyó entretenimiento en vivo inspirado en la energía de la isla, creando una atmósfera vibrante que reflejó la calidez de Puerto Rico. También se llevó a cabo una ceremonia exclusiva de corte de cinta para inaugurar oficialmente la boutique.

El evento fue presidido por Elodie Thellier, Presidenta de Bvlgari Latinoamérica y el Caribe, junto con la invitada de honor Nadia Ferreira, modelo paraguaya y Miss Universo Paraguay.

“Este hito captura la armonía entre innovación y tradición, a la vez que rinde homenaje a la energía cultural única de Puerto Rico”, indicó Elodie Thellier, presidenta de Bvlgari Latinoamérica y el Caribe. “Nos complace dar la bienvenida a nuestros clientes a este magnífico nuevo espacio, donde las creaciones de Bvlgari se encuentran con el arte italiano de la hospitalidad en el Caribe”.

La boutique refleja el inconfundible espíritu romano de Bvlgari al mismo tiempo que refleja la elegancia y vitalidad de Puerto Rico. La piedra travertino, un símbolo de la Antigua Roma, se combina armoniosamente con tonos mediterráneos y detalles tropicales, creando un espacio sofisticado y cálido.

Los visitantes a la nueva tienda son recibidos por la estrella de ocho puntas de Condotti, elaborada en mármol Botticino, símbolo de equilibrio y orden cósmico, mientras que una obra de arte artesanal, que superpone mapas de Roma y San Juan, celebra el vínculo de la Maison entre su herencia romana y la cultura puertorriqueña.

Con esta reapertura, Bvlgari no solo reafirma su sólido legado en Puerto Rico, sino que también celebra un nuevo capítulo de experiencias de lujo diseñadas para dar la bienvenida a los clientes a un mundo donde la herencia italiana se encuentra con la inspiración caribeña.