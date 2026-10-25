Chayanne alborota a sus fanáticos con nuevas fotos en redes sociales
El cantante puertorriqueño compartió una publicación desde el gimnasio
25 de octubre de 2026 - 2:22 PM
25 de octubre de 2026 - 2:22 PM
Chayanne no les da tregua a sus fanáticos. El cantante presumió su físico en redes sociales y provocó numerosos comentarios, entre ellos las bromas de quienes se consideran sus “hijos”.
El intérprete compartió en su cuenta de Instagram una sensual publicación para anunciar que se preparaba para el espectáculo que ofrecería en Miami la noche del sábado.
En la fotografía, Chayanne aparece en un gimnasio mientras se abrocha una camisa deportiva negra que deja ver sus pectorales.
El cantante parece no percatarse de que le están tomando una fotografía.
En una segunda imagen, ya con la camisa cerrada, posa frente al espejo.Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad: “Chayanne ya somos muchos hermanos y nos sales con esto”, advirtió uno de sus seguidores, mientras que otro respondió: “quiere ampliar la familia”.
Una seguidora incluso preguntó si habían hecho zoom para observar la imagen con lujo de detalle, mientras que otra comentó: “Él sabe lo que provoca en las mujeres...coqueto”.
Otros seguidores se pusieron poéticos: “Eres como el vino, los años no te pasan encima”.
Asimismo, el intérprete recibió algunos “regaños”: ¹de más”.
Desde hace años, Chayanne es conocido como el “Padre de Latinoamérica”, pues muchas de sus seguidoras crecieron escuchando sus canciones y estaban enamoradas de él.
Con el paso del tiempo, la broma se extendió a sus hijos. El propio Chayanne ha seguido el juego y se ha referido a sus más de un millón de “retoños”.
El intérprete de “Salomé” continúa con su gira Bailemos Otra Vez. Este fin de semana se presentó en el Kaseya Center de Miami y posteriormente visitará Tampa y Orlando.
A principios de diciembre, también tiene previsto ofrecer un concierto en Lima, Perú.En 2023, Chayanne lanzó el álbum del mismo nombre, que alcanzó el tercer lugar de la lista Latin Pop Albums de Billboard.
El disco incluye el popular tema “Bailando bachata”.
El artista inició su recorrido por Norteamérica y Latinoamérica en 2024, con una gira que marcó su regreso a los escenarios después de la pausa de sus presentaciones desde 2020.
Chayanne, cantante, bailarín y actor puertorriqueño se convirtió en uno de los íconos del pop latino gracias a éxitos como “Torero”, “Un siglo sin ti” y “Dejaría todo”, entre otros.
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