El grito viral que recibió Chayanne apenas apareció en concierto en Costa Rica
El cantante puertorriqueño desató la euforia de sus fanáticas durante su presentación en el Estadio Nacional de Costa Rica
24 de mayo de 2026 - 3:18 PM
24 de mayo de 2026 - 3:18 PM
El regreso de Chayanne a Costa Rica dejó uno de los momentos más virales de su gira. Apenas el cantante apareció en el escenario del Estadio Nacional, cientos de fanáticas no tardaron en gritarle al unísono: “¡RIIICOOO!”, desatando risas y euforia entre los asistentes.
El video del momento comenzó a circular en redes sociales y rápidamente acumuló reacciones por la espontaneidad del público costarricense. “Costa Rica dijo lo que todos pensábamos”, escribieron usuarios junto al videoclip que muestra al intérprete arrancando el concierto mientras escucha los gritos desde las primeras filas.
Una radio de Costa Rica compartió el video que se ha vuelto viral.
Durante el concierto, Chayanne interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, entre ellos “Salomé”, “Torero” y “Dejaría Todo”, en una noche marcada por la nostalgia, el baile y la conexión con el público.
La expectativa por la presentación fue alta desde semanas antes, cuando los organizadores anunciaron nuevas localidades debido a la demanda de boletos.
No es la primera vez que el cantante genera furor entre sus fanáticas en Costa Rica. Con esta nueva presentación, Chayanne volvió a confirmar la popularidad que mantiene entre el público latinoamericano.
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