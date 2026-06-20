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Chayanne sorprende con dinámica para el Día de Padres y desata el furor en redes sociales

Muchos han respondido al llamado del artista

20 de junio de 2026 - 8:55 AM

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Cantante Chayanne. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Chayanne quiere una foto con todos sus hijos. Por eso, el cantante lanzó una peculiar dinámica en redes en la que convoca a todos sus “hijos” para que tengan un recuerdo muy especial con él, “su padre”.

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El cantante de 57 años, es considerado el “padre de toda Latinoamérica” debido a un fenómeno de internet nacido de la nostalgia generacional, impulsado por el hecho de que millones de madres de la región crecieron idolatrándolo como su amor platónico.

Con más de 40 años de trayectoria como solista, el artista puertorriqueño, que sigue cantando con la emoción de un adolescente, continúa enloqueciendo a sus fans en redes, donde ya se hizo costumbre que lo llaman papá y lancen bromas con esa dinámica.

Chayanne abrió el sábado la primera de cuatro presentaciones que tendra en el Choliseo hasta el 16 de noviembre. (Suministrada/Cheery Viruet)Dio inicio a la velada con "Bailemos otra vez" como un anticipo de lo que podía esperar el público a lo largo de la noche. (Suministrada/Cheery Viruet)Cantó y bailó una veintena de números, entre los que intercaló momentos en los que habló constantemente con la audiencia. (Suministrada/Cheery Viruet)
1 / 12 | Así fue el regreso de Chayanne en concierto. Chayanne abrió el sábado la primera de cuatro presentaciones que tendra en el Choliseo hasta el 16 de noviembre. (Suministrada/Cheery Viruet) - Suministrada (Cheery Viruet)

El intérprete de temas como “Salomé” y “Atado a tu amor”, convocó a realizar, con un mensaje, fotomontajes con IA (inteligencia artificial).

“Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”, escribió.

Dinámica lanzada por Chayanne por el Día de Padres.
Dinámica lanzada por Chayanne por el Día de Padres. (Suministrada)

La respuesta no tardó en llegar y el cantante ya cuenta con varias instantáneas junto a sus hijos ficticios, acompañadas de mensajes graciosos y alguno que otro reclamo.

“Desde Ciudad de México, festejando al Mejor Papá”. “Aquí tu hija de Ecuador te espera Chayanne, y dices que cuando vuelves papito vuelve, que voy a hacer sin ti Por favor vuelve”. “¡Feliz día adelantado!”. “Y como tener una foto familiar si estás regando hermanos por todo el mundo y ni atención me prestas”.

El cantante compartió las fotos que le llegaron junto a sus "hijos".
El cantante compartió las fotos que le llegaron junto a sus "hijos". (Suministrada)
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Chayanne
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