Miguel Zenón le da vida y sonido al “Jazz en las escuelas”

El saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón se encuentra en Puerto Rico ultimando los detalles de su iniciativa educativa “Jazz en las escuelas”, una propuesta apuesta que a la enseñanza formal de la improvisación dentro del currículo escolar.

Para el galardonado músico este proyecto forma parte del deseo de aportar al inversionismo cultural del país en favor de las nuevas generaciones y como reciprocidad a lo aprendido en su extensa carrera musical.

“Jazz en las escuelas” es un concepto gestado y desarrollado Zenón que cuenta con el respaldo de la fundación Make Music Happen y que comenzará en este año escolar con los estudiantes de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de Hato Rey. Zenón, egresado de la institución escolar, hace más de 30 años, reconoció que cuando estudiaba no había una educación formal sobre la improvisación musical y “todo era por cuenta de nosotros”.

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“Cuando estudié en la Escuela Libre teníamos un grupo que tenía mucho interés en el jazz, por ejemplo, pero no había un programa estructurado. Era todo por cuenta de nosotros. Algunos maestros, pues nos daban algún librito, pero fue todo como a pulso. Eventualmente se abrieron los programas del Conservatorio de Música, en la Inter se abren unas clases, en la Escuela Libre de Música y en otras escuelas también se incorporan elementos del jazz y de la música afrocaribeña”, contó el músico, recipiente de dos de los premios más prestigiosos en las artes, las becas Guggenheim y McArthur.

Luego de visitar la escuela y otras instituciones escolares descubrió que independientemente de los programas de música existentes en la actualidad, siempre es necesario enseñar el lenguaje de la improvisación.

“Aunque sí hay mucho interés... no había una línea directa donde se enseñara específicamente improvisación, lo cual es interesante porque la improvisación es bien común en la música puertorriqueña, en la plena, en la música típica, en la bomba”, sostuvo Zenón a El Nuevo Día.

En todos los géneros hay espacio para la improvisación. Si escuchamos los géneros autóctonos de bomba, plena, música jíbara y hasta la salsa, improvisar es parte esencial de cada uno de ellos. Es ese llamado “solo” que realizan los músicos en los diferentes géneros y que dejan a muchos perplejos ante el talento.

En el caso del jazz sucede lo mismo, la improvisación es vital.

“Cada estilo tiene su propio ‘lenguaje’ de improvisación, el plenero improvisa dentro de la plena, el trovador dentro del aguinaldo. El músico de jazz improvisa dentro del género del jazz y el lenguaje del jazz. Entonces lo que estamos tratando es incorporar cosas que vienen específicamente del método del jazz, donde la improvisación tiene un lugar bien central”, explicó el músico, residente en Nueva York.

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La fase inicial del proyecto educativo comenzará en septiembre en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini con el plan de expandir en el futuro a otras Escuelas Libre de Música del país. “El objetivo es que la educación pública y privada se beneficie de esta iniciativa”.

El programa dará inicio con cuatro talleres por semestre impartidos por Zenón y otros músicos de jazz. El currículo diseñado por el músico incluye talleres de armonía, interacción, repertorio y otros aspectos de la improvisación. Al final del año escolar, los estudiantes deberá ofrecer un concierto final como parte del cierre de “Jazz en las escuelas”.

“La idea es que los estudiantes, aunque no sean músicos de jazz en el futuro, tengan esos recursos que lo hagan un músico más completo”, enfatizó.

De la Caravana Cultural a las aulas

La iniciativa educativa en cierta forma es una extensión de la Caravana Cultural, que Zenón lleva haciendo desde el 2011 con conciertos libre de costos a comunidades de toda la isla. Allí participaron estudiantes, jóvenes y músicos profesionales. Con estos conciertos, el músico entendió que había que llegar a más estudiantes por lo que creó “Jazz en las escuelas”.