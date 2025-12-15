Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hijo de Chayanne llora la partida de uno de los suyos en “Exatlón Estados Unidos 10″

A Lorenzo Valentino le tocó eliminar al argentino Matías Ochoa, a quien consideraba como un hermano

15 de diciembre de 2025 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lorenzo Figueroa (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Lorenzo Valentino Figueroa, hijo del artista puertorriqueño Chayanne, y quien es uno de los integrantes del Equipo Azul en la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, mostró su vulnerabilidad la noche del domingo ante la salida de su compañero, el argentino Matías Ochoa, a quien consideraba como un hermano.

Visiblemente conmocionado, Lorenzo le dedicó unas palabras a su compañero de los “Contendientes” ante las cámaras del “reality show” de Telemundo, para dejar saber su sentir después de haberle ganado en el duelo de eliminación.

“Se me fue un buen amigo, que lo tuve que sacar para seguir en la competencia, pero es muy fuerte, muy fuerte. Matías es mi hermano. Te quiero Mati, te quiero. Nos vemos afuera. Definitivamente, vamos contigo a lo que sea, vamos a la playa, lo que quieras. Cuando vengas a Miami lo hacemos. Qué fuerte la competencia", destacó entre lágrimas “Lolo”, como le llaman cariñosamente.

Aunque en ocasiones ha lucido frustrado ante la mala racha en la que ha caído en su grupo, “Lolo” se ha convertido en una figura importante para el Equipo Azul.

En un “Juego por la Villa”, logró igualar el marcador 9-9 y provocó un relevo crucial que mantuvo vivas las esperanzas de sus compañeros de dormir con acondicionador de aire.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
