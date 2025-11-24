Hijo de Chayanne se une a la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”

A poco más de una semana para que inicie una nueva temporada de “Exatlón Estados Unidos”, se han ido revelando los nombres de los participantes que aceptaron el reto de adentrarse a las “arenas más feroces del planeta”, cuya nueva edición estrena este próximo martes, 2 de diciembre.

“Yo vine aquí para la experiencia y para crecer como persona. Si gano los $200,000 invertiría en mí mismo, en abrir algo que me apasiona y algo que me gusta hacer”, aseguró el hijo del intérprete de “Salomé” a People.

Figueroa es descrito como “amante del deporte y especialmente el baloncesto”, pues jugó a nivel universitario antes de crear su marca de ropa “Estamos bien”. Asimismo, es fanático del popular programa, por lo que “busca salir de su zona de confort y demostrar su fuerza y determinación”.

Otro nombre entre los nuevos participantes es el del creador de contenido argentino Matías Ochoa, quien formó parte de la cuarta temporada de la competencia de cocina “Top Chef VIP”, también de Telemundo.

Algunos de los atletas confirmados:

Anisa Guajardo – Futbolista profesional mexicoamericana nacida en Fresno, California, que formó parte de cuatro temporadas de “Exatlón Estados Unidos”, incluyendo la edición “All-Stars”. Su velocidad y disciplina deportiva la convirtieron en una pieza clave para su equipo.

Denisse Novoa – Actriz y atleta mexicana apodada "La Pantera", destacada participante de la temporada 3 de "Exatlón Estados Unidos". Ha sido una de las favoritas a lo largo de la historia de la competencia deportiva y se ha distinguido por su estilo veloz en cada circuito. Ha participado en las series de Telemundo "Vuelve a mí" y "Juego de mentiras".

Emmanuel Jáquez – Atleta dominicano finalista en varias temporadas de "Exatlón Estados Unidos". Conocido como "El Plátano Power", se ganó el cariño y respeto del público por su humildad y gran capacidad física.

Fernando Lozada – Influencer y presentador mexicano-colombiano que participó en "Exatlón Estados Unidos 4″. Destacó por su carisma y fortaleza física, convirtiéndose en uno de los favoritos antes de ser eliminado cerca de las semifinales. Ha formado parte de otros realities de la cadena como "La casa de los famosos" y "Los 50″.

Kelvin Rentería – Atleta mexicano conocido como "El Vaquero", uno de los competidores más emblemáticos de "Exatlón Estados Unidos", lo que lo llevó a participar en la primera temporada de "La casa de los famosos" y "Los 50″. Ha llegado a varias finales gracias a su fuerza, constancia y espíritu competitivo.

Polo Monárrez – Actor mexicano que compitió en "Exatlón Estados Unidos" como integrante del equipo Famosos. Aunque provenía del mundo del entretenimiento, sorprendió con su entrega y actitud positiva. Ha participado en otros realities de Telemundo como "Los 50″ y "Así se baila", así como en las series "Betty en Nueva York", "La suerte de Loli" y "El señor de los cielos".

Viviana Michel – Futbolista mexicana del Club América Femenil que llevó su talento y resistencia a "Exatlón Estados Unidos". Esta influencer, que ha incursionado en el mundo del fitness, ha brillado por su desempeño constante y su emotiva participación.

Wilmarie Negrón – Enfermera y atleta puertorriqueña especialista en carreras con obstáculos que participó en "Exatlón Estados Unidos" y su versión "All-Stars". Su liderazgo y fortaleza emocional la convirtieron en una figura destacada del equipo Azul.