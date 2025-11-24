Hijo de Chayanne se une a la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”
Lorenzo Figueroa formará parte de la competencia deportiva que se transmite por Telemundo
24 de noviembre de 2025 - 3:13 PM
A poco más de una semana para que inicie una nueva temporada de “Exatlón Estados Unidos”, se han ido revelando los nombres de los participantes que aceptaron el reto de adentrarse a las “arenas más feroces del planeta”, cuya nueva edición estrena este próximo martes, 2 de diciembre.
Según se informó, esta décima edición de la competencia deportiva, que se transmite por Telemundo, contará con el regreso de ocho competidores de temporadas pasadas, así como con nuevos contendientes para los equipos Rojo y Azul. Además, según reveló la revista People, uno de ellos será el hijo del cantante puertorriqueño Chayanne, Lorenzo Figueroa.
“Yo vine aquí para la experiencia y para crecer como persona. Si gano los $200,000 invertiría en mí mismo, en abrir algo que me apasiona y algo que me gusta hacer”, aseguró el hijo del intérprete de “Salomé” a People.
Figueroa es descrito como “amante del deporte y especialmente el baloncesto”, pues jugó a nivel universitario antes de crear su marca de ropa “Estamos bien”. Asimismo, es fanático del popular programa, por lo que “busca salir de su zona de confort y demostrar su fuerza y determinación”.
Otro nombre entre los nuevos participantes es el del creador de contenido argentino Matías Ochoa, quien formó parte de la cuarta temporada de la competencia de cocina “Top Chef VIP”, también de Telemundo.
La décima temporada será nuevamente conducida por Frederik Oldenburg y tendrá como premio final $200,000.
