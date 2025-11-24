Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hijo de Chayanne se une a la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”

Lorenzo Figueroa formará parte de la competencia deportiva que se transmite por Telemundo

24 de noviembre de 2025 - 3:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre el inventario se incluyen gorras, camisetas y hoodies o sudaderas con capucha. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A poco más de una semana para que inicie una nueva temporada de “Exatlón Estados Unidos”, se han ido revelando los nombres de los participantes que aceptaron el reto de adentrarse a las “arenas más feroces del planeta”, cuya nueva edición estrena este próximo martes, 2 de diciembre.

RELACIONADAS

Según se informó, esta décima edición de la competencia deportiva, que se transmite por Telemundo, contará con el regreso de ocho competidores de temporadas pasadas, así como con nuevos contendientes para los equipos Rojo y Azul. Además, según reveló la revista People, uno de ellos será el hijo del cantante puertorriqueño Chayanne, Lorenzo Figueroa.

“Yo vine aquí para la experiencia y para crecer como persona. Si gano los $200,000 invertiría en mí mismo, en abrir algo que me apasiona y algo que me gusta hacer”, aseguró el hijo del intérprete de “Salomé” a People.

Figueroa es descrito como “amante del deporte y especialmente el baloncesto”, pues jugó a nivel universitario antes de crear su marca de ropa “Estamos bien”. Asimismo, es fanático del popular programa, por lo que “busca salir de su zona de confort y demostrar su fuerza y determinación”.

Otro nombre entre los nuevos participantes es el del creador de contenido argentino Matías Ochoa, quien formó parte de la cuarta temporada de la competencia de cocina “Top Chef VIP”, también de Telemundo.

Algunos de los atletas confirmados:

  • Anisa Guajardo – Futbolista profesional mexicoamericana nacida en Fresno, California, que formó parte de cuatro temporadas de “Exatlón Estados Unidos”, incluyendo la edición “All-Stars”. Su velocidad y disciplina deportiva la convirtieron en una pieza clave para su equipo.
  • Denisse Novoa – Actriz y atleta mexicana apodada “La Pantera”, destacada participante de la temporada 3 de “Exatlón Estados Unidos”. Ha sido una de las favoritas a lo largo de la historia de la competencia deportiva y se ha distinguido por su estilo veloz en cada circuito. Ha participado en las series de Telemundo “Vuelve a mí” y “Juego de mentiras”.
  • Emmanuel Jáquez – Atleta dominicano finalista en varias temporadas de “Exatlón Estados Unidos”. Conocido como “El Plátano Power”, se ganó el cariño y respeto del público por su humildad y gran capacidad física.
  • Fernando Lozada – Influencer y presentador mexicano-colombiano que participó en “Exatlón Estados Unidos 4″. Destacó por su carisma y fortaleza física, convirtiéndose en uno de los favoritos antes de ser eliminado cerca de las semifinales. Ha formado parte de otros realities de la cadena como “La casa de los famosos” y “Los 50″.
  • Kelvin Rentería – Atleta mexicano conocido como “El Vaquero”, uno de los competidores más emblemáticos de “Exatlón Estados Unidos”, lo que lo llevó a participar en la primera temporada de “La casa de los famosos” y “Los 50″. Ha llegado a varias finales gracias a su fuerza, constancia y espíritu competitivo.
  • Polo Monárrez – Actor mexicano que compitió en “Exatlón Estados Unidos” como integrante del equipo Famosos. Aunque provenía del mundo del entretenimiento, sorprendió con su entrega y actitud positiva. Ha participado en otros realities de Telemundo como “Los 50″ y “Así se baila”, así como en las series “Betty en Nueva York”, “La suerte de Loli” y “El señor de los cielos”.
  • Viviana Michel – Futbolista mexicana del Club América Femenil que llevó su talento y resistencia a “Exatlón Estados Unidos”. Esta influencer, que ha incursionado en el mundo del fitness, ha brillado por su desempeño constante y su emotiva participación.
  • Wilmarie Negrón – Enfermera y atleta puertorriqueña especialista en carreras con obstáculos que participó en “Exatlón Estados Unidos” y su versión “All-Stars”. Su liderazgo y fortaleza emocional la convirtieron en una figura destacada del equipo Azul.

La décima temporada será nuevamente conducida por Frederik Oldenburg y tendrá como premio final $200,000.

Tags
ExatlónTelemundoChayanneReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 24 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: