“Exatlón Estados Unidos 10” tendrá 8 competidores de temporadas anteriores
A partir del martes, 2 de diciembre, los atletas volverán a dejarlo todo en las arenas del “reality show” de Telemundo
19 de noviembre de 2025 - 8:48 PM
“Exatlón Estados Unidos” reveló a sus primeros ocho competidores de temporadas anteriores, listos para volver a las “arenas más feroces del planeta”, que estrenará el martes, 2 de diciembre a las 7:00 p.m. por Telemundo.
La competencia deportiva más longeva de la televisión hispana regresará con más fuerza en su histórica décima temporada, conducida por Frederik Oldenburg.
Esta temporada reunirá a legendarios atletas de los emblemáticos equipos Rojo y Azul, quienes regresarán a las arenas donde hicieron historia, listos para enfrentarse a un nuevo grupo de competidores que se anunciará próximamente, dispuestos a darlo todo por conquistar el codiciado título y un gran premio en efectivo.
Los primeros atletas confirmados son:
Además de estas figuras emblemáticas, la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” presentará nuevas personalidades, incluyendo reconocidos medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales.
Como la competencia deportiva de mayor duración en la televisión en español de Estados Unidos, la franquicia ha reunido a más de 200 competidores desde su inicio y ha otorgado más de $6 millones entre premios y recompensas.
