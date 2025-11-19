Opinión
19 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Exatlón Estados Unidos 10” tendrá 8 competidores de temporadas anteriores

A partir del martes, 2 de diciembre, los atletas volverán a dejarlo todo en las arenas del “reality show” de Telemundo

19 de noviembre de 2025 - 8:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wilmarie Negrón es una enfermera profesional puertorriqueña. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

“Exatlón Estados Unidos” reveló a sus primeros ocho competidores de temporadas anteriores, listos para volver a las “arenas más feroces del planeta”, que estrenará el martes, 2 de diciembre a las 7:00 p.m. por Telemundo.

La competencia deportiva más longeva de la televisión hispana regresará con más fuerza en su histórica décima temporada, conducida por Frederik Oldenburg.

Esta temporada reunirá a legendarios atletas de los emblemáticos equipos Rojo y Azul, quienes regresarán a las arenas donde hicieron historia, listos para enfrentarse a un nuevo grupo de competidores que se anunciará próximamente, dispuestos a darlo todo por conquistar el codiciado título y un gran premio en efectivo.

Los primeros atletas confirmados son:

  • Anisa GuajardoFutbolista profesional mexicoamericana nacida en Fresno, California que formó parte de cuatro temporadas de “Exatlón Estados Unidos”, incluyendo la edición “All-Stars”. Su velocidad y disciplina deportiva la convirtieron en una pieza clave para su equipo.
  • Denisse Novoa Actriz y atleta mexicana apodada “La Pantera,” destacada participante de la temporada 3 de “Exatlón Estados Unidos”. Ha sido una de las favoritas a lo largo de la historia de la competencia deportiva y se ha distinguido por su estilo veloz en cada circuito. Ha participado en las series de Telemundo “Vuelve a mí” y “Juego de mentiras”.
  • Emmanuel Jáquez – Atleta dominicano finalista en varias temporadas de “Exatlón Estados Unidos”. Conocido como “El Plátano Power”, se ganó el cariño y respeto del público por su humildad y gran capacidad física.
  • Fernando Lozada - Influencer y presentador mexicano-colombiano que participó en “Exatlón Estados Unidos 4″. Destacó por su carisma y fortaleza física, convirtiéndose en uno de los favoritos antes de ser eliminado cerca de las semifinales. Ha formado parte de otros “realities” de la cadena como “La casa de los famosos” y “Los 50″.
  • Kelvin Rentería Atleta mexicano conocido como “El Vaquero”, uno de los competidores más emblemáticos de “Exatlón Estados Unidos”, que lo llevó a participar en la primera temporada de “La casa de los famosos” y “Los 50″. Ha llegado a varias finales gracias a su fuerza, constancia y espíritu competitivo.
  • Polo Monárrez Actor mexicano que compitió en “Exatlón Estados Unidos” como integrante del equipo Famosos. Aunque provenía del mundo del entretenimiento, sorprendió con su entrega y actitud positiva. Ha participado en otros “realities” de Telemundo como “Los 50″ y “Así se baila” así como las series “Betty en Nueva York”, “La suerte de Loli” y “El señor de los cielos”.
  • Viviana Michel Futbolista mexicana del Club América Femenil que llevó su talento y resistencia a “Exatlón Estados Unidos”. Esta influencer, que ha incursionado en el mundo del fitness, ha brillado por su desempeño constante y su emotiva participación.
  • Wilmarie Negrón – Enfermera y atleta puertorriqueña especialista en carreras con obstáculos que participó en “Exatlón Estados Unidos” y su versión “All-Stars”. Su liderazgo y fortaleza emocional la convirtieron en una figura destacada del equipo Azul.

Además de estas figuras emblemáticas, la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” presentará nuevas personalidades, incluyendo reconocidos medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales.

Como la competencia deportiva de mayor duración en la televisión en español de Estados Unidos, la franquicia ha reunido a más de 200 competidores desde su inicio y ha otorgado más de $6 millones entre premios y recompensas.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
