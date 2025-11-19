“Exatlón Estados Unidos 10” tendrá 8 competidores de temporadas anteriores

“Exatlón Estados Unidos” reveló a sus primeros ocho competidores de temporadas anteriores, listos para volver a las “arenas más feroces del planeta”, que estrenará el martes, 2 de diciembre a las 7:00 p.m. por Telemundo.

La competencia deportiva más longeva de la televisión hispana regresará con más fuerza en su histórica décima temporada, conducida por Frederik Oldenburg.

Esta temporada reunirá a legendarios atletas de los emblemáticos equipos Rojo y Azul, quienes regresarán a las arenas donde hicieron historia, listos para enfrentarse a un nuevo grupo de competidores que se anunciará próximamente, dispuestos a darlo todo por conquistar el codiciado título y un gran premio en efectivo.

Los primeros atletas confirmados son:

Futbolista profesional mexicoamericana nacida en Fresno, que formó parte de cuatro temporadas de “Exatlón Estados Unidos”, incluyendo la edición “All-Stars”. Su velocidad y disciplina deportiva la convirtieron en una pieza clave para su equipo. Denisse Novoa – Actriz y atleta mexicana apodada “La Pantera,” destacada participante de la temporada 3 de “Exatlón Estados Unidos”. Ha sido una de las favoritas a lo largo de la historia de la competencia deportiva y se ha distinguido por su estilo veloz en cada circuito. Ha participado en las series de Telemundo “Vuelve a mí” y “Juego de mentiras”.

Futbolista mexicana del Club América Femenil que llevó su talento y resistencia a “Exatlón Estados Unidos”. Esta influencer, que ha incursionado en el mundo del fitness, ha brillado por su desempeño constante y su emotiva participación. Wilmarie Negrón – Enfermera y atleta puertorriqueña especialista en carreras con obstáculos que participó en “Exatlón Estados Unidos” y su versión “All-Stars”. Su liderazgo y fortaleza emocional la convirtieron en una figura destacada del equipo Azul.

Además de estas figuras emblemáticas, la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” presentará nuevas personalidades, incluyendo reconocidos medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales.

Como la competencia deportiva de mayor duración en la televisión en español de Estados Unidos, la franquicia ha reunido a más de 200 competidores desde su inicio y ha otorgado más de $6 millones entre premios y recompensas.