Décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” presentará nuevos atletas

“Exatlón Estados Unidos”, la competencia deportiva más longeva en la televisión hispana, regresa a Telemundo con un nuevo comienzo en su histórica décima temporada, que estrena el martes, 2 de diciembre, a las 7:00 p.m.

Con el regreso de Frederik Oldenburg como presentador, esta edición promete ser todo un evento televisivo con competidores decididos a superar sus límites físicos y mentales.

Los concursantes lucharán por sus equipos en las mismas arenas donde los equipos “Rojo” y “Azul” dejaron su huella, en circuitos más extremos, todo en busca del codiciado título de “Exatlón Estados Unidos” y de un premio en efectivo.

¿Qué se sabe de “Exatlón Estados Unidos 10″?

La décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” presentará nuevas personalidades. Entre ellos, reconocidos medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales, que serán anunciados próximamente.

“La décima temporada de ‘Exatlón Estados Unidos’ representa un hito en la evolución del entretenimiento en español dentro de este tipo de competencias deportivas diseñadas para toda la familia”, dijo Francisco “Cisco” Suárez, “EVP, Primetime Non-Scripted Programming and Specials” en Telemundo.

“Estamos orgullosos de ofrecer una temporada que cautivará a todos, celebrando el espíritu de competencia, resistencia y trabajo en equipo que ha definido a la serie desde su inicio”, agregó.

Como la competencia deportiva de mayor duración en la televisión en español de Estados Unidos, la franquicia ha reunido a más de 200 competidores desde su inicio y ha otorgado más de $6 millones entre premios y recompensas.

La audiencia boricua podrá disfrutar de “Exatlón Estados Unidos” por Telemundo Puerto Rico, o ponerse al día a través del App de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store. También pueden acceder a ExatlonEU.com y al canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento.