Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de noviembre de 2025
84°nubes rotas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” presentará nuevos atletas

La competencia deportiva de mayor duración en la televisión hispana arrancará el 2 de diciembre

11 de noviembre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Frederik Oldenburg revalida como presentador de la competencia. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Exatlón Estados Unidos”, la competencia deportiva más longeva en la televisión hispana, regresa a Telemundo con un nuevo comienzo en su histórica décima temporada, que estrena el martes, 2 de diciembre, a las 7:00 p.m.

RELACIONADAS

Con el regreso de Frederik Oldenburg como presentador, esta edición promete ser todo un evento televisivo con competidores decididos a superar sus límites físicos y mentales.

Los concursantes lucharán por sus equipos en las mismas arenas donde los equipos “Rojo” y “Azul” dejaron su huella, en circuitos más extremos, todo en busca del codiciado título de “Exatlón Estados Unidos” y de un premio en efectivo.

¿Qué se sabe de “Exatlón Estados Unidos 10″?

La décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” presentará nuevas personalidades. Entre ellos, reconocidos medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales, que serán anunciados próximamente.

“La décima temporada de ‘Exatlón Estados Unidos’ representa un hito en la evolución del entretenimiento en español dentro de este tipo de competencias deportivas diseñadas para toda la familia”, dijo Francisco “Cisco” Suárez, “EVP, Primetime Non-Scripted Programming and Specials” en Telemundo.

“Estamos orgullosos de ofrecer una temporada que cautivará a todos, celebrando el espíritu de competencia, resistencia y trabajo en equipo que ha definido a la serie desde su inicio”, agregó.

Como la competencia deportiva de mayor duración en la televisión en español de Estados Unidos, la franquicia ha reunido a más de 200 competidores desde su inicio y ha otorgado más de $6 millones entre premios y recompensas.

La audiencia boricua podrá disfrutar de “Exatlón Estados Unidos” por Telemundo Puerto Rico, o ponerse al día a través del App de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store. También pueden acceder a ExatlonEU.com y al canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento.

Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, FamososYarishna Ayala, Primera temporada, ContendientesWilanier Betancourt, Séptima temporada, Contendientes
1 / 23 | Atletas puertorriqueños que han competido en "Exatlón Estados Unidos". Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, Famosos - LUIS ALCALA DEL OLMO
Tags
ExatlóntelevisiónTelemundoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: