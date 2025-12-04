Dan Pastrana le gana a Lorenzo Figueroa en su debut en “Exatlón Estados Unidos 10″

Ayer, martes, estrenó la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo. La competencia arrancó en el Circuito de las Llamas, donde el mexicano Kelvin Noé Rentería anotó el primer punto de esta edición para el equipo de Azul.

Después de una extensa jornada, finalmente, el equipo Rojo se quedó con la victoria. Ambos equipos se midieron por la Villa.

Entre todas las carreras, una de las que más llamó la atención de la audiencia fue la que protagonizaron el boricua Dan Pastrana y el estadounidense Lorenzo Figueroa. Fue entonces cuando los Famosos tomaron la delantera en el marcador.

Además del exguerrero de Wapa Televisión y el hjijo de la estrella boricua de la música, Chayanne, otro que debutó en las arenas “más feroces del planeta” fue el creador de contenido argentino Matías Ochoa. El influencer es conocido por su destacada participación en “Top Chef VIP 4″ donde ocupó un lugar en la semifinal.

PUBLICIDAD

“Exatlón Estados Unidos 10″ es conducida por Frederik Oldenburg. Esta temporada reúne a legendarios atletas de los emblemáticos equipos Famosos y Contendientes, quienes regresaron al lugar donde hicieron historia, listos para enfrentarse a un nuevo grupo de competidores.

“La décima temporada de ‘Exatlón Estados Unidos’ representa un hito en la evolución del entretenimiento en español dentro de este tipo de competencias deportivas diseñadas para toda la familia”, dijo Francisco “Cisco” Suárez, “EVP, Primetime Non-Scripted Programming and Specials” en Telemundo.

“Estamos orgullosos de ofrecer una temporada que cautivará a todos, celebrando el espíritu de competencia, resistencia y trabajo en equipo que ha definido a la serie desde su inicio”, agregó.