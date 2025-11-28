Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dan Pastrana: el boricua se estrenará en las arenas de “Exatlón Estados Unidos”

La décima temporada del “reality show” de Telemundo comenzará el próximo 2 de diciembre

28 de noviembre de 2025 - 7:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dan Pastrana fue integrante de "Guerreros" de Wapa Televisión. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

El próximo martes, 2 de diciembre, “Exatlón Estados Unidos” regresará como el “reality show” más longevo de la televisión hispana. Un grupo de 20 atletas se medirán en las arenas y lo entregarán todo en esta nueva era de la competencia.

Dan Pastrana, actor, modelo y atleta boricua, se estrenará como parte del equipo “Famosos”. El exparticipante del desaparecido programa de Wapa Televisión, “Guerreros”, adelantó en sus redes sociales que “lo que viene lo cambiará todo”.

“Soy parte de los nuevos atletas que pisarán por primera vez las arenas de ‘Exatlón Estados Unidos’. Vengo con mucha garra para lograr la victoria. Con la fuerza y el vuelo de ‘El Halcón Boricua’, llego listo para darlo todo”, agregó.

La competencia deportiva, además, será conducida por Frederik Oldenburg. Esta temporada reunirá a legendarios atletas de los emblemáticos equipos “Famosos” y “Contendientes”, quienes regresarán al lugar donde hicieron historia, listos para enfrentarse a un nuevo grupo de competidores.

“La décima temporada de ‘Exatlón Estados Unidos’ representa un hito en la evolución del entretenimiento en español dentro de este tipo de competencias deportivas diseñadas para toda la familia”, dijo Francisco “Cisco” Suárez, “EVP, Primetime Non-Scripted Programming and Specials” en Telemundo.

“Estamos orgullosos de ofrecer una temporada que cautivará a todos, celebrando el espíritu de competencia, resistencia y trabajo en equipo que ha definido a la serie desde su inicio”, agregó.

Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, FamososYarishna Ayala, Primera temporada, ContendientesWilanier Betancourt, Séptima temporada, Contendientes
1 / 23 | Atletas puertorriqueños que han competido en "Exatlón Estados Unidos". Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, Famosos - LUIS ALCALA DEL OLMO

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
