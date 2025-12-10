Opinión
Gritos y empujones desatan discusión entre Wilmarie y Viviana en “Exatlón Estados Unidos 10″

La boricua y la mexicana se dejaron llevar por la emoción y la adrenalina del juego

10 de diciembre de 2025 - 3:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Viviana Michel y Wilmarie Negrón tuvieron una fuerte discusión. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con un premio de $400 mil en juego y circuitos renovados que ponen a prueba los límites del cuerpo y la mente, la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo ha comenzado con una intensidad sin precedentes. Desde el primer día, los equipos Rojo y Azul han demostrado que no hay margen para el error, y cada carrera cara a cara es crucial en la búsqueda de la codiciada gloria.

En esta ocasión, la destacada atleta puertorriqueña Wilmarie Negrón participa como una de las figuras leyendas. La enfermera de profesión forma parte del Equipo Azul.

Negrón regresó como una atleta experimentada, dispuesta a aportar liderazgo y en busca de la revancha para ganar la competencia. Desde el inicio ha demostrado su fuerza en los circuitos, lo que la ha llevado a revivir rivalidades con excompañeras como Anisa Guajardo del Equipo Rojo.

Precisamente, la boricua protagonizó uno de los primeros altercados de la temporada. La discusión fue con Viviana Michel, del Equipo Rojo.

Ambas atletas se dejaron llevar por la emoción y la adrenalina de los circuitos. Una combinación de gritos y empujones las llevó a enfrentarse en medio de la jornada.

“Si tú me dices, Wil, mama, tranquila, yo respeto y me muevo porque con la adrenalina del juego empiezo a gritar”, dijo Negrón.

Viviana Michel, por su parte, le pidió que no le gritara a sus compañeros “en su cara”. “Ya te la sabes, eso no se hace”, agregó Guajardo.

“Lamentablemente, en este tipo de puntería, cuando las gradas están muy cerca y el oponente queda en el lado derecho, esto se presta para este tipo de percances. Yo he visto a una Alejandra constantemente gritando, y no pasa nada. Yo no fui donde ella y la empujé. Yo respeto, estoy tranquila, ‘relax’, pero que no se meta conmigo. Honestamente, que no se meta conmigo. Ya hablamos, dejamos las cosas tranquilas, pero que no me empujen porque yo voy a empujar para atrás”, subrayó “La Leona”.

El pleito entre ambas jugadoras creó divisiones en los equipos.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
