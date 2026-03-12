Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento.

Revelan la fecha de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2027. Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento. - Alexis Cedeño

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, reveló la fecha de las próximas Fiestas de la Calle San Sebastián, que serán del 21 al 24 de enero de 2027 en el Viejo San Juan, al tiempo en que celebró que la festividad fue reconocida como el Mejor Festival Cultural de Estados Unidos 2026 en la votación nacional "USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards".

“Este reconocimiento nacional confirma lo que todos los puertorriqueños sabemos: que las Fiestas de la Calle San Sebastián son una de las grandes expresiones culturales de nuestro país. San Juan se convierte cada enero en el escenario donde Puerto Rico celebra su identidad, su música, sus tradiciones y su orgullo cultural ante el mundo. Que hoy aparezcamos en esta votación nacional y que las Fiestas sean reconocidas como el mejor festival cultural de Estados Unidos demuestra que nuestras tradiciones ya han trascendido fronteras y que el mundo también está mirando hacia San Juan”, expresó Romero Lugo.

El premio forma parte del programa “10Best Readers’ choice Awards”, en el que un panel de expertos en turismo, cultura y eventos nomina a los principales festivales que se celebran en los Estados Unidos. Posteriormente, una votación pública de lectores a nivel nacional determina cuáles son los eventos culturales más destacados.

La edición 2026 de las Fiestas de la Calle San Sebastián alcanzó cifras históricas que reflejan la magnitud del evento. Durante cuatro días de celebración, el festival reunió un récord de asistencia de 1,083,881 personas, consolidándose como el evento cultural más grande de Puerto Rico y del Caribe. Asimismo, la actividad generó un impacto económico estimado en $1.08 millones.

Comienzan los preparativos para la edición 2027

El alcalde Romero Lugo adelantó además que el municipio de San Juan ya comenzó los preparativos para la próxima edición del evento. Como parte de esa planificación, se confirmó que las Fiestas de la Calle San Sebastián 2027 se celebrarán del 21 al 24 de enero de 2027 en el Viejo San Juan.