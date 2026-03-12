Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Revelan la fecha de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2027

El alcalde de San Juan anunció cuándo será la celebración que fue reconocida como el Mejor Festival Cultural

12 de marzo de 2026 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento.Muchos de los asistentes tomaron el transporte (guaguas escolares, guagua escolar) hacia el Viejo San Juan. El crucero Valiant Lady a su salida del muelle en el Viejo San Juan.
1 / 38 | Revelan la fecha de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2027. Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento. - Alexis Cedeño
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, reveló la fecha de las próximas Fiestas de la Calle San Sebastián, que serán del 21 al 24 de enero de 2027 en el Viejo San Juan, al tiempo en que celebró que la festividad fue reconocida como el Mejor Festival Cultural de Estados Unidos 2026 en la votación nacional "USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards".

“Este reconocimiento nacional confirma lo que todos los puertorriqueños sabemos: que las Fiestas de la Calle San Sebastián son una de las grandes expresiones culturales de nuestro país. San Juan se convierte cada enero en el escenario donde Puerto Rico celebra su identidad, su música, sus tradiciones y su orgullo cultural ante el mundo. Que hoy aparezcamos en esta votación nacional y que las Fiestas sean reconocidas como el mejor festival cultural de Estados Unidos demuestra que nuestras tradiciones ya han trascendido fronteras y que el mundo también está mirando hacia San Juan”, expresó Romero Lugo.

El premio forma parte del programa “10Best Readers’ choice Awards”, en el que un panel de expertos en turismo, cultura y eventos nomina a los principales festivales que se celebran en los Estados Unidos. Posteriormente, una votación pública de lectores a nivel nacional determina cuáles son los eventos culturales más destacados.

La edición 2026 de las Fiestas de la Calle San Sebastián alcanzó cifras históricas que reflejan la magnitud del evento. Durante cuatro días de celebración, el festival reunió un récord de asistencia de 1,083,881 personas, consolidándose como el evento cultural más grande de Puerto Rico y del Caribe. Asimismo, la actividad generó un impacto económico estimado en $1.08 millones.

Comienzan los preparativos para la edición 2027

El alcalde Romero Lugo adelantó además que el municipio de San Juan ya comenzó los preparativos para la próxima edición del evento. Como parte de esa planificación, se confirmó que las Fiestas de la Calle San Sebastián 2027 se celebrarán del 21 al 24 de enero de 2027 en el Viejo San Juan.

La organización de las Fiestas de la Calle San Sebastián comienza con meses de anticipación e integra planificación logística, programación artística, seguridad, manejo de multitudes y coordinación con diversos sectores culturales y comunitarios.

Fiestas de la Calle San SebastiánSan JuanViejo San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
