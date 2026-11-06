Lourdes Stephen confirma su separación: “Cada uno continúa su propio camino”

La periodista y conductora dominicana Lourdes Stephen, figura del programa de televisión “Al Rojo Vivo”, anunció este viernes que se encuentra formalmente separada de Michael Puchades, padre de su hijo, tras expresiones ofensivos que el abogado publicó sobre ella.

A través de un comunicado, Stephen informó que ambos han decidido continuar sus vidas por separado y con libertad para construir nuevas etapas en el ámbito personal.

“Quiero compartir con ustedes que el padre de mi hijo y yo nos encontramos formalmente separados y hoy cada uno continúa su propio camino, con la libertad de construir una nueva etapa en su vida personal”, expresó la comunicadora.

El anuncio se produce después de que, en septiembre pasado, Puchades publicara en Instagram un mensaje en el que calificó a su esposa como una “diva promiscua de las redes sociales” y cuestionara sus publicaciones, al considerar que provocaban a hombres y buscaban aumentar su popularidad.

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A principios de octubre, Puchades se retractó públicamente y ofreció disculpas a Stephen y a su familia. En su mensaje reconoció que sus expresiones habían sido producto de la “ira y profundo resentimiento” y asumió la responsabilidad por haber llevado el conflicto al ámbito público.

En su reciente comunicado, la conductora de “Al Rojo Vivo” centró su mensaje en el hijo que ambos comparten y en la importancia de preservar su tranquilidad durante esta etapa.