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Lourdes Stephen confirma su separación: “Cada uno continúa su propio camino”

La pareja está en el foco público desde que su ahora expareja Michael Puchades la llamara una “diva promiscua”

6 de noviembre de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lourdes Stephen en los premios Latin Grammy el 15 de noviembre de 2012 en Las Vegas. (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La periodista y conductora dominicana Lourdes Stephen, figura del programa de televisión “Al Rojo Vivo”, anunció este viernes que se encuentra formalmente separada de Michael Puchades, padre de su hijo, tras expresiones ofensivos que el abogado publicó sobre ella.

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A través de un comunicado, Stephen informó que ambos han decidido continuar sus vidas por separado y con libertad para construir nuevas etapas en el ámbito personal.

“Quiero compartir con ustedes que el padre de mi hijo y yo nos encontramos formalmente separados y hoy cada uno continúa su propio camino, con la libertad de construir una nueva etapa en su vida personal”, expresó la comunicadora.

El anuncio se produce después de que, en septiembre pasado, Puchades publicara en Instagram un mensaje en el que calificó a su esposa como una “diva promiscua de las redes sociales” y cuestionara sus publicaciones, al considerar que provocaban a hombres y buscaban aumentar su popularidad.

A principios de octubre, Puchades se retractó públicamente y ofreció disculpas a Stephen y a su familia. En su mensaje reconoció que sus expresiones habían sido producto de la “ira y profundo resentimiento” y asumió la responsabilidad por haber llevado el conflicto al ámbito público.

En su reciente comunicado, la conductora de “Al Rojo Vivo” centró su mensaje en el hijo que ambos comparten y en la importancia de preservar su tranquilidad durante esta etapa.

“Por encima de todo, está nuestro hijo, quien siempre será nuestra mayor prioridad. Por él, y especialmente por el momento tan importante que vive, les pido de corazón respeto, sensibilidad, comprensión y discreción para cuidar su tranquilidad y bienestar emocional”, manifestó.

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Al rojo vivo
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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