Miss Uganda hace historia con su llegada a Puerto Rico para Miss Universe

La llegada de las candidatas de Miss Universe a Puerto Rico comenzó a reunir historias de diferentes partes del mundo. Entre ellas destaca la de la representante de Uganda, quien marca un precedente al convertirse en la primera candidata de su país en participar en el certamen internacional de belleza.

La delegada, Mitchelle Daka, arribó en la tarde de hoy al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, donde compartió sus primeras impresiones sobre esta experiencia y lo que representa llevar la bandera de su país por primera vez en esta histórica edición.

“Nuestra gente es muy gentil, generosa, amable. El hecho de que las personas tengan la oportunidad de conocer mi país a través de mí por primera vez es un honor inmenso. Todo lo que represento es precisamente lo que representa Uganda, y espero que todos también se levanten y me apoyen”, expresó la candidata.

Otras representantes que también llegaron esta tarde a la isla fueron Uruguay, Islas Turcas y Caicos, Australia y Argentina, quienes fueron recibidas en el área especial habilitada para las delegadas en el aeropuerto.

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1 / 9 | Este es el obsequio que recibirán las candidatas del Miss Universe 2026 a su llegada a Puerto Rico . Las 121 candidatas de Miss Universe 2026 llegan a la Isla entre el 7 y el 10 de noviembre, como parte de la celebración de la 75.ª edición del certamen internacional. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 9 Este es el obsequio que recibirán las candidatas del Miss Universe 2026 a su llegada a Puerto Rico Las 121 candidatas de Miss Universe 2026 llegan a la Isla entre el 7 y el 10 de noviembre, como parte de la celebración de la 75.ª edición del certamen internacional. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Por su parte, Miss Sudáfrica, Bajabulise Thela, llamó la atención con un atuendo inspirado en elementos representativos de su cultura. Explicó que el vestido es una muestra de las distintas etnias y tradiciones que conviven en su país.

También llegó Miss Brasil, Marcella Kozinski, quién fue ovacionada por los amantes del certamen que se encontraban en el aeropuerto. Para la candidata, el recibimiento tan caluroso y escuchar que es una de las favoritas de los seguidores del certamen es el resultado de todo el trabajo que ha realizado.

Marcella Kozinski, Miss Brasil 2026 fue una de las candidatas más aplaudidas durante la bienvenida en la tarde de hoy. (Kimberly Domínguez Medina)

“Para mí es un honor, porque es un reconocimiento de un trabajo que es muy bonito. Yo estoy aquí para ver eso, ver que las personas estan reconociendo eso y creyendo en mí es perfecto. Es muy especial y les doy las gracias por eso”, indicó la candidata.

Durante el recibimiento, la Compañía de Turismo de Puerto Rico les recibió con la bebida nacional puertorriqueña, la piña colada y les preparó un detalle especial para las participantes como parte de la experiencia de bienvenida. Se trata de una flor de maga que las candidatas podrán lucir en su cabello, una pieza elaborada por el artista Fabián de la Fuente.

Al llegar al aereopuerto, las candidatas del Miss Universo 2026 son recibidas con un obsequio de la Compañía de Turismo, la flor de maga hecha a mano por el artista Fabian de la Fuente. (Kimberly Domínguez Medina)

El obsequio busca compartir un símbolo de la identidad puertorriqueña con las representantes internacionales, al mismo tiempo que destaca el talento creativo local y la hospitalidad de la Isla.

Por otro lado, Ronald Day, actual director ejecutivo de la organización de Miss Universe, adelantó que las actividades oficiales con las candidatas comenzarán mañana domingo, cuando las delegadas que restan por llegar serán recibidas por Miss Universe Puerto Rico Jennifer Barreto y luego se integrarán a la agenda preparada durante su estadía en Puerto Rico.

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“Este recibimiento es espectacular, pero solo es el abre boca de lo que viene. Ya mañana oficialmente entramos a la concentración. Es ya cuando oficialmente las candidatas se despegan de sus familiares, de sus acompañantes, de sus directores y comienzan a seguir esta agenda de trabajo. Mañana comienzan a medirse la ropa del opening, vestuario, zapatos, accesorios, mañana se van a estar tomando la foto oficial de las candidatas, van a grabar por diferentes partes de Puerto Rico. Estaremos resaltando las bellezas, la cultura, la comida, la música y todo lo que tiene la isla”, indicó el ejecutivo.

Asimismo, adelantó que la noche final contará con varias sorpresas para el público y los seguidores del concurso.

“Es un espectáculo que estamos haciendo nosotros para el 24 de noviembre, la gran final desde que comience ese show, desde el principio, vamos a estar viviendo emociones, sorpresas. Ese opening, que van a ver esa escenografía con algunas cosas de Puerto Rico, También estamos haciendo la celebración de los 75 aniversario con musicales, después de 25 años no se hacían musicales y lo vamos a traer. Las 121 candidatas van a estar siendo parte y vamos a tener una sorpresa, invitados especiales dentro de ese musical y yo estoy seguro que van a ser de agrado de ustedes”, compartió.

El director también se expresó sobre los accidentes que sufrieron en las últimas horas las candidatas de República Dominicana y Bulgaría, situación que provocó la baja de esta última del certamen.

“Lamentablemente la que se retira es una de las candidatas queridas, le deseamos lo mejor. Yo acabo de hablar con Magali Febles, la directora de República Dominicana y nuestra querida representante de República Dominicana. Están muy adoloridas, el accidente fue bastante feo. Sin embargo, por lo que me ha dicho Magali, ella va a estar aquí. Me dijo: ‘Yo mañana llegó a Puerto Rico y voy’. Creo que todavía se tiene que hacer unos exámenes médicos, pero ojalá y vamos a cruzar las manos que pueda estar aquí”, expresó.

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