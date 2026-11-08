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Anuel AA reconoce que su delgadez era producto de las drogas: “Me miraba en el espejo y no me reconocía”

El exponente puertorriqueño dijo que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida

8 de noviembre de 2026 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Anuel AA. (JAVIER ROJAS)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El trapero puertorriqueño Anuel AA habló abiertamente sobre una reciente etapa de su vida marcada por el consumo de drogas, una situación que, según reconoció, afectó notablemente su apariencia física y lo llevó a cuestionarse qué estaba haciendo con su vida.

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Durante una entrevista el intérprete recordó que atravesaba un período en el que estaba muy delgado y consumía numerosas pastillas. Aunque aclaró que no quería responsabilizar a sus problemas personales por sus decisiones, admitió que terminó refugiándose demasiado en las drogas.

Me refugié demasiado en las drogas y estaba muy flaco”, contó. También confesó que “llegaba un punto a veces que me miraba en el espejo y no me reconocía”.

El artista situó ese episodio hace alrededor de dos años y reconoció que llegó a temer que no pudiera salir de aquella situación.

Sanarse para estar presente para sus hijos

Al ser preguntado por la periodista Leila Cobo durante la conversación sobre qué lo hizo reaccionar, explicó que comenzó a pensar en sus hijos y en la necesidad de estar presente para ellos. “Las drogas no llenan, la fama no llena, el dinero no llena”, expresó.

Sobre cómo enfrentó el proceso, Anuel explicó que decidió encerrarse en su casa, tanto en Miami como durante una temporada en México, y comenzar a alejarse del consumo.

Aseguró que no fue un cambio inmediato, sino un proceso en el que fue reduciendo el consumo progresivamente. También recordó el apoyo de un amigo mexicano que se acercó para decirle que quería verlo bien y hacer negocios juntos, además del respaldo de su familia y su pareja.

El cantante destacó que reconocer sus errores fue fundamental para cambiar de rumbo. “Lo primero es mirar tu falla, aceptarla, aprender de cómo llegaste aquí y cómo no volver a hacerlo más nunca”, sostuvo.

Al recordar aquella etapa, Anuel dijo que hoy puede mirar hacia atrás y agradecer haber logrado salir de ese momento oscuro. Para él, la experiencia también le permitió valorar más la vida y las oportunidades que tiene actualmente.

“La voluntad de Dios va por encima de la voluntad de nosotros”, manifestó.

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Anuel AADrogas
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