Siete autos a seguir para el 2027

El otoño es, por lo general, la época en la que los fabricantes de automóviles lanzan la mayor parte de sus modelos para el nuevo año. La mayoría son continuaciones de diseños anteriores, pero también hay un buen número de vehículos totalmente nuevos o que presentan rediseños importantes.

Si estás pensando en comprar un vehículo nuevo en los próximos seis meses, te resultará útil saber cuáles incluyen cambios significativos o incorporan avances notables. Para ofrecerte un adelanto de lo que llegará próximamente, los expertos en autos de Edmunds han seleccionado siete vehículos que, sin duda, merecerán la espera.

Nissan Rogue Hybrid 2027

Segmento: SUV pequeño

El modelo más vendido de Nissan recibe su primer rediseño completo desde 2021, y se trata de una renovación importante. La cuarta generación del SUV pequeño Rogue debuta con un nuevo sistema de propulsión híbrido denominado E-Power, que funciona más como un vehículo eléctrico que como un híbrido convencional. Un pequeño motor de gasolina actúa como generador, recargando una batería que alimenta los motores eléctricos encargados de propulsar el Rogue. Según Nissan, el resultado es una reducción del ruido y una aceleración más rápida en comparación con el Rogue convencional. Nissan estima, además, que el Rogue Hybrid ofrecerá un consumo combinado (ciudad/carretera) de 38 millas por galón (mpg). Aunque es una cifra ligeramente inferior a la de las versiones híbridas del Honda CR-V o el Toyota RAV4, sigue siendo un dato excelente para un SUV de este segmento.

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Mercedes-Benz GLC 400 2027

Segmento: SUV de lujo mediano

El nuevo Mercedes-Benz GLC 400 del 2027 combina potencia, tecnología y diseño en un SUV totalmente eléctrico, equipado con dos motores y tracción integral 4MATIC, que genera 483 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora en unos 4.2 segundos. Además de ofrecer hasta 350 millas de autonomía estimadas por la EPA y una carga del 10 % al 80 % en aproximadamente 22 minutos, incorpora avanzadas tecnologías como MB.OS, el sistema MBUX, reconocimiento facial y llave digital. Su diseño moderno, junto a elementos de confort y seguridad como PRE-SAFE, Blind Spot Assist Plus y el sistema de sonido Burmester 3D disponible según la configuración, completan una experiencia pensada para el conductor actual.

Mercedes-Benz GLC 400 del 2027 (Suministrada)

Toyota Highlander 2028

Segmento: SUV mediano

El Highlander experimenta un cambio radical para 2028: se convierte en un SUV de tres filas de asientos totalmente eléctrico, con una autonomía declarada de hasta 320 millas. Aquellos compradores que sigan buscando un SUV de Toyota con tres filas de asientos propulsado por gasolina o mediante un sistema híbrido, deberán optar por el Grand Highlander, de mayor tamaño. No obstante, no es necesario recurrir a la versión más grande para disfrutar de una tercera fila razonablemente cómoda, incluso para adultos. Tras una primera prueba de conducción, el equipo de Edmunds confirmó que la tercera fila del nuevo Highlander eléctrico es considerablemente más cómoda que la del modelo anterior. Aparte del Hyundai Ioniq 9 y el Kia EV9, no existen muchos vehículos eléctricos de tres filas de asientos pensados ​​para familias numerosas. Por eso, entusiasma ver que Toyota ofrece una alternativa nueva.

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Toyota Highlander 2028 (Suministrada)

Audi Q9 2027

Segmento: SUV grande de lujo

Mientras Audi retira su emblemático sedán A8, un modelo con una larga trayectoria, introduce un nuevo SUV de gran tamaño con tres filas de asientos. El Q9 2027 es el vehículo más grande que Audi ha fabricado jamás y compite directamente con sus rivales alemanes, como el BMW X7 y el Mercedes-Benz GLS. Está propulsado por un motor V6 turboalimentado que genera 429 caballos de fuerza. En su interior, ofrece espacio para siete pasajeros, o bien una configuración más exclusiva para seis ocupantes, con asientos tipo “capitán” en la segunda fila. La tercera fila del Q9 es notablemente más espaciosa que la del Q7, modelo que también recibe una renovación este año. Además, Audi ha dotado al Q9 de lo último en tecnología y sistemas de asistencia al conductor.

Audi Q9 del 2027 (Suministrada)

BMW iX3

Segmento: SUV mediana de lujo

La nueva generación de vehículos eléctricos de BMW, desarrollada sobre la plataforma Neue Klasse, ha despertado grandes expectativas en Estados Unidos, y buena parte de la atención está puesta sobre el nuevo BMW iX3. Esta SUV eléctrica de lujo marcará el inicio de una etapa clave para la marca alemana al combinar mayor autonomía, tiempos de carga significativamente más rápidos y un desempeño que promete estar a la altura de la reputación de BMW. Con más de 460 caballos de fuerza, capacidad para recorrer sobre 400 millas con una carga y compatibilidad directa con la red de cargadores de Tesla, el iX3 busca facilitar la transición a la movilidad eléctrica sin sacrificar potencia ni conveniencia. Su llegada, junto al futuro i3 inspirado en el legado del Serie 3, refleja la apuesta de la empresa por vehículos más eficientes, tecnológicos y adaptados a las necesidades de una nueva generación de conductores.

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BMX iX3 del 2027 (Fabian Kirchbauer)

Slate Truck 2027

Segmento: camioneta compacta

Ningún modelo de 2027 ha generado tanta expectación entre los compradores que buscan opciones económicas como la Slate Truck, el primer vehículo de una empresa emergente estadounidense. Se trata de una ‘pickup’ eléctrica biplaza de diseño minimalista, más pequeña que una Ford Maverick. De fábrica, no incluye pintura ni pantalla táctil de infoentretenimiento. En su lugar, se invita a los compradores a personalizarla a su gusto, pudiendo incluso transformar la caja de carga en una zona de asientos, convirtiendo así la camioneta en un vehículo de cinco plazas. La Slate Truck es una propuesta interesante si se busca un vehículo asequible, pero conviene ser precavido: carece de muchas prestaciones que solemos dar por sentadas en otros modelos, y su autonomía estimada de apenas 205 millas preocupante.

Slate Truck del 2027 (Suministrada)

Chevrolet Silverado 1500 2027

Segmento: Camioneta grande

Esta ‘pickup’ de tamaño grande de Chevrolet recibe su primer rediseño desde 2019, lo que debería convertirla en un rival más capaz frente a la Ford F-150, la Ram 1500 y la Toyota Tacoma. La Silverado 1500 2027 presenta un diseño exterior más audaz, un interior renovado y una pantalla táctil de 16.3 pulgadas incluida de serie. Se añaden dos nuevas opciones de motor V8 a las ya existentes: un motor de cuatro cilindros turboalimentado y un motor diésel de seis cilindros. El V8 de 5.7 litros genera 402 caballos de fuerza, mientras que el V8 de 6.2 litros alcanza los 481 caballos de fuerza. Ambos son más potentes que los motores V8 anteriores de la Silverado. Cabe esperar que el sistema Super Cruise, la tecnología de conducción manos libres de GM, esté disponible en las versiones tope de gama. Y, como ocurre con todas las camionetas de tamaño grande, habrá muchas variantes (siete, para ser exactos), con precios que pueden superar los $80,000 en el caso de la versión ZR2, orientada al todoterreno, o la lujosa versión High Country.

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Chevrolet Silverado 1500 del 2027. (Suministrada)

La opinión de Edmunds