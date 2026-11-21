La búsqueda terminó en Cayey.

Jesús Alvarado Mercado, de 23 años, quien figuraba entre los diez más buscados de Mayagüez, fue arrestado ayer durante un operativo de la Policía de Puerto Rico en colaboración con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals, por sus siglas en inglés).

El arresto estuvo a cargo de agentes de la División de Arrestos del Área de Mayagüez, quienes localizaron al joven en Cayey. Contra este pesaba una orden de arresto vigente por hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2025.

Las autoridades le imputan violaciones a dos disposiciones de la Ley 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico: el Artículo 6.09, relacionado con la portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o escopetas de cañón cortado, y el Artículo 6.22, que prohíbe la fabricación, distribución, posesión y uso ilegal de municiones, así como su importación.

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La orden fue expedida por el juez Miguel Alameda, del Tribunal de Mayagüez, quien fijó una fianza de $120,000.

Tras su arresto, Alvarado Mercado fue llevado ante la jueza Marianne Casiano, del Tribunal de Mayagüez. Sin embargo, al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en un complejo correccional, donde permanecerá hasta la celebración de la vista preliminar.