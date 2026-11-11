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Radican cargos contra joven de 20 años que habría atacado con un machete a hombre en Mayagüez

El imputado presuntamente le ocasionó varias heridas a un sujeto de 54 años en el barrio Balboa

11 de noviembre de 2026 - 11:49 AM

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El imputado fue identificado como Cris Y. Ortiz Torres, residente de Mayagüez. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un joven de 20 años fue imputado por tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, luego de presuntamente atacara con un machete a un hombre de 54 años en hechos ocurridos el 3 de septiembre en Mayagüez.

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El imputado fue identificado como Cris Y. Ortiz Torres, residente de Mayagüez, quien, según la investigación policiaca, utilizó un machete para ocasionarle varias heridas a la víctima en la calle Wilfredo Figueroa 64, en el barrio Balboa. El perjudicado recibió atención médica.

La investigación estuvo a cargo del agente Israel Bisbal Torres, bajo la supervisión del sargento Jean C. Lamberty Aldea, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

El caso fue consultado con el fiscal Andy Rodríguez Bonilla, quien formuló cargos por el Artículo 93(A) del Código Penal, correspondiente a tentativa de asesinato, y el Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por portación y uso de armas blancas.

La prueba fue presentada ante la jueza Jessica Rodríguez Maldonado, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa probable para arresto e impuso una fianza de $125,000. Al no prestar la suma impuesta, fue fichado e ingresado en la Institución Las Cucharas, en Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el 23 de noviembre.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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