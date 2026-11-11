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¡Le vaciaron la cuenta! Mujer entrega sus tarjetas y pierde $4,000 en Loíza

Una comunicación telefónica de una supuesta empleada bancaria terminó en un desfalco para una adulta mayor de 76 años

11 de noviembre de 2026 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cuenta bancaria de la víctima pasó de $4,000 a $0. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 76 años perdió aproximadamente $4,000 de su cuenta bancaria luego de ser víctima de un presunto esquema de fraude mediante una llamada telefónica en la urbanización Villas de Loíza, en el mencionado municipio.

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Según la información preliminar de la Policía, la perjudicada recibió una llamada de una persona que se identificó como “López” y alegó ser empleada de un banco. Durante la comunicación, le indicó que sus tarjetas estaban presentando problemas y que enviarían a alguien hasta su residencia para recogerlas.

Poco después, un hombre llegó a la vivienda y la mujer, siguiendo las instrucciones recibidas, le entregó seis tarjetas bancarias.

Sin embargo, al verificar posteriormente el balance de su cuenta, descubrió que reflejaba $0.00, cuando anteriormente mantenía alrededor de $4,000.

La agente Edna Díaz, adscrita al Precinto de Loíza, investigó la querella y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.

Importante llamado de la Policía

La Policía exhortó a la ciudadanía a no entregar tarjetas bancarias, números de identificación personal (PIN) ni información confidencial a personas que los soliciten mediante llamadas telefónicas.

“Se exhorta a la ciudadanía a no entregar tarjetas bancarias, PIN ni información confidencial a personas que soliciten estos datos mediante llamadas telefónicas. Ante cualquier situación sospechosa, comuníquese directamente con su institución bancaria y con la Policía”, concluyó.

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Breaking NewsLoízaPolicía de Puerto RicoSeguridadCICfraude
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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