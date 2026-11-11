¡Le vaciaron la cuenta! Mujer entrega sus tarjetas y pierde $4,000 en Loíza

Una mujer de 76 años perdió aproximadamente $4,000 de su cuenta bancaria luego de ser víctima de un presunto esquema de fraude mediante una llamada telefónica en la urbanización Villas de Loíza, en el mencionado municipio.

Según la información preliminar de la Policía, la perjudicada recibió una llamada de una persona que se identificó como “López” y alegó ser empleada de un banco. Durante la comunicación, le indicó que sus tarjetas estaban presentando problemas y que enviarían a alguien hasta su residencia para recogerlas.

Poco después, un hombre llegó a la vivienda y la mujer, siguiendo las instrucciones recibidas, le entregó seis tarjetas bancarias.

Sin embargo, al verificar posteriormente el balance de su cuenta, descubrió que reflejaba $0.00, cuando anteriormente mantenía alrededor de $4,000.

La agente Edna Díaz, adscrita al Precinto de Loíza, investigó la querella y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.

PUBLICIDAD

Importante llamado de la Policía

La Policía exhortó a la ciudadanía a no entregar tarjetas bancarias, números de identificación personal (PIN) ni información confidencial a personas que los soliciten mediante llamadas telefónicas.