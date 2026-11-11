Niños con hematomas y cigarrillos electrónicos para estudiantes: radican cargos en tres casos por maltrato a menores

La Fiscalía de Caguas presentó, el martes, 14 cargos contra cinco personas en tres casos de maltrato y negligencia contra menores en Caguas y San Lorenzo, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

El Tribunal de Primera Instancia de Caguas halló causa para arresto en los tres casos y señaló las vistas preliminares para el 17 de noviembre. Los cargos se radicaron al amparo de los artículos 53(a) y 54 de la Ley 57-2023, que tipifican los delitos de maltrato y negligencia, respectivamente.

“En dos de estos casos, fue el personal de una escuela y de un centro Head Start quien vio las señales y activó el protocolo. Eso es lo que esperamos de todos: que nadie se quede callado cuando un niño llega con golpes. Del resto nos encargamos nosotros, y vamos a ir hasta el final”, expresó Gómez Torres.

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Ingresan a la cárcel madre y padrastro de dos niños

En el primer caso, la fiscal Carmen I. Rodríguez Arroyo presentó seis cargos contra María Guadalupe Vega Martínez y Ángel Gabriel Vega Berdecía por hechos relacionados con dos niños de seis y cuatro años.

Según Justicia, el 14 de septiembre uno de los menores llegó a su centro Head Start con hematomas severos, por lo que el personal activó el protocolo. El Departamento de la Familia evaluó luego al otro menor en un hospital, donde también le identificaron hematomas.

Ambos niños relataron que su madre y su padrastro los agredían con una correa y chancletas, de acuerdo con la investigación. Justicia alegó, además, que la madre no buscó atención médica para sus hijos.

Vega Martínez enfrenta dos cargos por maltrato y dos por negligencia, mientras que Vega Berdecía enfrenta dos por maltrato. La jueza Nereida Salva Sandoval les impuso fianzas de $40,000 y $20,000, respectivamente tras hallar causa para arresto en los cargos. Ambos ingresaron a prisión.

Una escuela activa el protocolo tras detectar hematomas en un niño

Rodríguez Arroyo también presentó un cargo por maltrato contra Kenneth Santos Guzmán y uno por negligencia contra Dannivette Rivera Vázquez en el caso de un niño de nueve años con autismo.

Según Justicia, el menor llegó a su escuela el 12 de marzo con hematomas en ambos ojos y en otras partes del cuerpo. El personal escolar activó el protocolo y, durante la investigación, Santos Guzmán, padrastro del niño, admitió que perdió el control y lo agredió con una correa.

La Fiscalía alegó que la madre conocía de las agresiones y no buscó atención médica inmediata para su hijo.

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Salva Sandoval fijó una fianza de $3,000 a cada uno luego de determinar causa para arresto en los delitos. Santos Guzmán ingresó a prisión, mientras que Rivera Vázquez quedó bajo supervisión electrónica.

Imputan a una mujer por entregar cigarrillos electrónicos a un estudiante

Por otro lado, en San Lorenzo, las fiscales Sharlynne A. Sánchez Ocasio y Krystal Feliciano presentaron seis cargos por maltrato contra Rachelle Santiago Martínez, de 27 años.

De acuerdo con Justicia, el 9 de septiembre Santiago Martínez presuntamente entregó a un estudiante de octavo grado una bolsa con ocho cigarrillos electrónicos para que los repartiera entre compañeros de 13 y 14 años.

La mujer tenía acceso al plantel porque dos de sus hijos estudiaban allí y posteriormente admitió los hechos, según la agencia.