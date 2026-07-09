El fiscal Héctor Ramírez Carbó se queda como jefe interino de la Fiscalía federal

La Fiscalía federal para el Distrito de San Juan informó, en la mañana del jueves, que el fiscal Héctor Ramírez Carbó ocupará la jefatura de forma interina tras la renuncia de W. Stephen Muldrow la semana pasada.

Ramírez Carbó ha laborado en la Fiscalía federal por más de 17 años. Ha ocupado puestos como fiscal en materia civil y penal, jefe de la División Civil y, desde 2020, había sido subjefe de la Fiscalía federal.

“Como fiscal federal interino, el Sr. Ramírez-Carbó funge como el principal funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley en el Distrito de Puerto Rico y es responsable de supervisar el enjuiciamiento de casos penales federales y los litigios civiles en nombre de los Estados Unidos”, estableció la oficina federal mediante un comunicado de prensa.

“Asimismo, colabora estrechamente con las agencias policiales federales, estatales y locales para proteger al público, defender el estado de derecho y promover las prioridades de la Administración y del Departamento de Justicia”, agregó.

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El ahora exjefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció la semana pasada que presentó su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el martes, 7 de julio de 2026.

1 / 11 | 📷 En imágenes: un recorrido por la vida profesional del renunciante Stephen Muldrow. En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 11 📷 En imágenes: un recorrido por la vida profesional del renunciante Stephen Muldrow En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

“Ha sido el mayor honor de mi vida profesional servir al pueblo de Puerto Rico y de los Estados Unidos como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Mi renuncia ocurre luego de haber servido al Departamento de Justicia por más de 37 años”, dijo entonces en un comunicado de prensa.

Durante su gestión, la Fiscalía federal dirigida por Muldrow obtuvo condenas relevantes en los tribunales, entre ellas las de los exalcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix “el Cano” Delgado, respectivamente, así como la de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier.