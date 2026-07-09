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El fiscal Héctor Ramírez Carbó se queda como jefe interino de la Fiscalía federal

El funcionario sustituye a Stephen Muldrow, quien dejó el cargo el 7 de julio

9 de julio de 2026 - 9:40 AM

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El subdirector de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó (centro), lleva 17 años laborando en la Fiscalía federal. (Alex Figueroa Cancel)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Fiscalía federal para el Distrito de San Juan informó, en la mañana del jueves, que el fiscal Héctor Ramírez Carbó ocupará la jefatura de forma interina tras la renuncia de W. Stephen Muldrow la semana pasada.

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Ramírez Carbó ha laborado en la Fiscalía federal por más de 17 años. Ha ocupado puestos como fiscal en materia civil y penal, jefe de la División Civil y, desde 2020, había sido subjefe de la Fiscalía federal.

“Como fiscal federal interino, el Sr. Ramírez-Carbó funge como el principal funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley en el Distrito de Puerto Rico y es responsable de supervisar el enjuiciamiento de casos penales federales y los litigios civiles en nombre de los Estados Unidos”, estableció la oficina federal mediante un comunicado de prensa.

“Asimismo, colabora estrechamente con las agencias policiales federales, estatales y locales para proteger al público, defender el estado de derecho y promover las prioridades de la Administración y del Departamento de Justicia”, agregó.

El ahora exjefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció la semana pasada que presentó su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el martes, 7 de julio de 2026.

En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. Durante su gestión, la Fiscalía federal dirigida por Muldrow obtuvo condenas relevantes en los tribunales, entre ellas las de los exalcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix “el Cano” Delgado, así como la de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier. Muldrow se desempeñó anteriormente como Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico de 1995 a 2001, fungiendo como Fiscal Principal del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas (OCDETF, por sus siglas en inglés) y como Coordinador del Grupo de Trabajo del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA, por sus siglas en inglés).
1 / 11 | 📷 En imágenes: un recorrido por la vida profesional del renunciante Stephen Muldrow. En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. - Ramón “Tonito” Zayas

“Ha sido el mayor honor de mi vida profesional servir al pueblo de Puerto Rico y de los Estados Unidos como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Mi renuncia ocurre luego de haber servido al Departamento de Justicia por más de 37 años”, dijo entonces en un comunicado de prensa.

Durante su gestión, la Fiscalía federal dirigida por Muldrow obtuvo condenas relevantes en los tribunales, entre ellas las de los exalcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix “el Cano” Delgado, respectivamente, así como la de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier.

De acuerdo al archivo de El Nuevo Día, Muldrow juramentó el 4 de octubre de 2019 como el nuevo jefe de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico.

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Fiscalía federal Tribunal Federal en Puerto RicoTribunal FederalStephen MuldrowBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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