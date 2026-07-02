“Ha sido el mayor honor de mi vida profesional”: renuncia jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico

En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció este jueves que presentó su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026.

“Ha sido el mayor honor de mi vida profesional servir al pueblo de Puerto Rico y de los Estados Unidos como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Mi renuncia ocurre luego de haber servido al Departamento de Justicia por más de 37 años”, dijo.

“Debo expresar mi profundo agradecimiento a los dedicados abogados y al personal profesional de la Oficina del Fiscal Federal. Fui verdaderamente bendecido al haber trabajado con los mejores hombres y mujeres del Departamento”, agregó Muldrow.

En un comunicado de prensa, se expresó “muy orgulloso” del gran trabajo que la oficina ha logrado y que está seguro que continuará logrando. Asimismo, extendió su agradecimiento a los socios de las agencias federales, estatales y locales de orden público.

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“También aprecio profundamente el apoyo de la comunidad y de tantas personas que me han expresado su agradecimiento a lo largo de los años”, indicó Muldrow, quien agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por nominarlo al puesto en 2019 y al Senado por su confirmación.

“También agradezco al presidente (Joe) Biden por permitirme permanecer en mi cargo durante su administración. Durante mi gestión como Fiscal de los Estados Unidos, me he guiado por la firme convicción de que los pilares de nuestro gobierno deben sostenerse como una Ciudad sobre una Colina”, mencionó Muldrow.

Asimismo, afirmó que durante su gestión ha procurado ceñirse a la misión de la Fiscalía federal en Puerto Rico, la cual establece que la principal obligación de la sociedad es la justicia, y que el objetivo de la oficina es asegurar una administración de la justicia equitativa e imparcial para todas las personas.

“Haremos cumplir la ley, garantizaremos la seguridad pública y defenderemos los intereses de los Estados Unidos contra todas las amenazas, tanto extranjeras como internas, siempre adhiriéndonos a los más altos estándares profesionales y éticos”, mencionó.

Muldrow cerró sus declaraciones on una reflexión sobre la importancia del momento histórico que se aproxima, señalando que: “A medida que nos acercamos al 250 aniversario de la fundación de nuestra nación y de la adopción formal de la Declaración de Independencia, que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico y a nuestro maravilloso país”.

En sus declaraciones, el funcionario no especificó las razones para su denuncia al importante cargo.

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Además, se desconoce a quién estaría nombrando Trump para ocupar la posición.

Durante su gestión, la Fiscalía federal dirigida por Muldrow obtuvo condenas relevantes en los tribunales, entre ellas las de los exalcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix “el Cano” Delgado, así como la de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier.

De acuerdo al archivo de El Nuevo Día, Muldrow juramentó el 4 de octubre de 2019 como el nuevo jefe de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico.

Muldrow fue juramentado por el entonces juez presidente del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, hoy juez asociado del Tribunal federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, en una ceremonia en el edificio federal en Hato Rey.

En esa ceremonia, adelantó que su trabajo en Puerto Rico se centraría en hacer ”hincapié en las investigaciones y acusaciones enfocadas en la corrupción pública, el tráfico de drogas a gran escala y los delitos violentos”.