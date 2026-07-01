“Elvia sacó algo de la cartera rápido y empujó como a Anthonieska”: hermana de Gabriela Nicole narra momento clave

Aibonito - Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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La noche del 10 de agosto de 2025, Elvia Cabrera Rivera presuntamente sacó “algo” de su cartera y se lo entregó a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, quien luego habría corrido hacia Gabriela Nicole Pratts Rosario en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Así lo declaró bajo juramento este miércoles la hermana de la víctima, Lismary Torres Rosario, durante el juicio por jurado contra Cabrera Rivera, en un testimonio que reforzó la teoría del Ministerio Público sobre lo que ocurrió la noche del crimen.

La Fiscalía de Aibonito sostiene que ambas acusadas actuaron en común y mutuo acuerdo para asesinar a Pratts Rosario, de 16 años, apodada como “Lela”. Ambas enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

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Mientras se escuchaban los sollozos de su madre, Lisandra Rosario, la joven comenzó a responder las preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto durante el día 15 del juicio, que se celebra ante el juez Luis S. Barreto Altieri en la sala 1 del Tribunal de Aibonito.

Para establecer el contexto del caso ante el jurado, el interrogatorio comenzó abordando varios aspectos sobre la relación que mantenía la víctima con Avilés Cabrera, una de las coacusadas, y con una de las testigos clave, Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

Tenían una relación “normal”

En ese contexto, Torres Rosario declaró que la relación de Avilés Cabrera y Figueroa Arroyo con su hermana era, en un principio, “normal”. “No había ningún tipo de problema. Era una relación normal. Se conocían desde pequeñas”, comentó la testigo.

Sin embargo, indicó que para la fecha de los hechos -entre el 10 y el 11 de agosto de 2025- esa relación “no era buena”. “Habían tenido problemas porque Gabriela Figueroa había tenido problemas con mi hermana y ahí se metió Anthonieska a defenderla”, declaró.

Al adentrarse en los hechos ocurridos la noche del domingo 10 de agosto de 2025, la joven relató que llegó al casco urbano de Aibonito alrededor de las 8:40 p.m., luego de dejar su vehículo en la casa de su madre. Explicó que fue a encontrarse con su hermana, C.G.R. y Paola Sofía Carpena Soliván.

“(Nos encontramos) por la plaza. Nos movimos para Picadera. Yo me iba a encontrar con unos compañeros de mi trabajo y ahí me quedé con ellos. Había llegado Dylan, Reinaldo (su novio), Yandriel y nos movimos cerca de (la Placita) Martínez”, comentó la testigo.

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“Cuando llegamos, vimos a Anthonieska, Miriathny (su hermana), a Karelyn (pareja de Miriathny). También estaba Fabiola y Jediel. Nosotros estábamos hablando, teniendo una conversación normal. Ahí veo que Miriathny cruza la carretera (y) detrás viene Anthonieska y se le pega a Fabiola”, mencionó.

1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

Se encuentran con Anthonieska

Torres Rosario planteó que Anthonieska y Fabiola venían del negocio El Maestro Liquor Store hacia el establecimiento La Placita Martínez, donde laboraban Cabrera Rivera y su hija Anthiany. “Cruzan la carretera e intercambiaron palabras con Fabiola”, dijo.

En ese momento, aseguró, su hermana estaba hablando con una excompañera de la escuela, la cual identificó como Alondra Martínez. “Cuando miro hacia El Maestro, veo que Gabriela Figueroa y Anthonieska se estaban amarrando el pelo”, indicó Torres Rosario en sala.

“Cuando me echo un poquito para el frente, veo que mi hermana (seguía) hablando con su excompañera de la escuela, con la que ellas no se llevaban... Ellas estaban mirando raro. Ahí nosotros decidimos irnos a buscar los carros, que estaban en el desvío”, comentó.

Precisó que todos bajaron caminando hacia el desvío y que, luego, su hermana salió a buscar comida. La testigo, en cambio, explicó que se montó en otro vehículo, junto a unas amistades, para comprar hielo en el negocio La Placita Martínez. Una vez compraron el hielo, dijo que regresaron al desvío.

En ese momento, comentó que su hermana ya había regresado al desvío porque el lugar donde había ido a comprar comida estaba cerrado. “Ella estaba normal. Nosotros bajamos y nos quedamos ahí hablando, pero le llega una llamada a Fabiola de Miriathny”, aseguró.

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Revelan video: Anthonieska Avilés “se limpió la sangre” Tras el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, así lo declaró Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, amiga de la coacusada.

La discusión en el teléfono

“Lo sé porque ella lo puso (su celular) en speaker para yo escucharlo. Miriathny le estaba reclamando a Fabiola (su hermana), que estaba conmigo, que ella no quería hablar conmigo ni resolver nada. Fabiola me dice: ‘Yo la tengo aquí al lado para que hables con ella’“, afirmó.

“Ella (Miriathny) me dijo que era una puerca, que ella no iba a hablar conmigo, que donde me encontrara me iba a dar una pela. Ahí (entonces) Fabiola interviene y me quita el teléfono y le dice que si quería resolver el problema que bajara para el desvío”, comentó.

A preguntas de la fiscal sobre cuál fue el detonante para la situación, la joven explicó que todo emanó de una discrepancia que tenía como protagonistas a dos personas: Karelyn y Miriathny, la hermana de Anthonieska, quienes eran pareja.

“Yo me quedo quieta, nos quedamos hablando y, cuando miro para el lado, ellas (Miriathny, Gabriela Figueroa y Anthonieska) iban bajando hacia donde nosotros. Venían de El Maestro. Karelyn estaba con ellas. Nosotras estábamos por la varanda y ‘Lela’ estaba al lado de nosotros”, indicó, de forma detallada.

“Miriathny se le pega a Fabiola a discutir por la relación de ella y Karelyn. Pegan a darse y a decirse palabras soeces. Fabiola le dice: ‘No me estés tirando por una mujer porque yo no te tiraría por un hombre’. Entonces, Fabiola le da un puño en la boca a Miriathny. Ella empieza a sangrar”, aseveró Torres Rosario.

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Anticipan “problema más grande”

Añadió que, en ese momento, Bethsaida Carattini, quien se identificó en el juicio como tía política de la víctima, trató de separarlas y le dijo que se fueran porque sino se crearía “un problema más grande”.

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“Veo que Elvia Cabrera baja con Anthiany (venían) de (El Maestro) Liquor Store hacia el desvío. Se dirigieron hacia donde nosotros estábamos. Ellas se pegan y preguntan a los que estaban discutiendo que qué había pasado. Allí yo procedo a decirle a ‘Lela’, que llamara a mami porque había llegado Elvia”, mencionó.

“Ella (Lela) llamó a mi mamá. Pasó como un minuto y mi mamá llegó al desvío. Se paró al lado mío. Empiezan a gritarse cosas mutuamente Fabiola y Miriathny. Ahí procede Anthiany (hermana de Anthonieska) a gritarnos a nosotras: ‘chorros de puercas, hipócritas’”, agregó.

Explicó que en ese momento Anthiany le preguntó si “quería tener problemas de verdad”, a lo que ella respondió: “¿Por qué iba a tener problemas contigo si la culpable de todo esto había sido Gabriela Figueroa? ¿Por qué no le dices nada a ella?”.

A preguntas de la fiscal sobre por qué hizo esa expresión, contestó “porque Gabriela Figueroa había llevado y traído problemas hacia nosotros en casa. Gabriela Figueroa estaba en ese momento montada en una Vitara verde que estaba parqueada”.

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“Elvia sacó algo de la cartera”

Dicho dato es importante porque el mejor amigo de la víctima, C.G.R., de 17 años, indicó que en ese vehículo fue que llegó su hermano “Papucho” al desvío. No obstante, no mencionó que Figueroa Arroyo estuviera en algún momento montada en la guagua.

“Anthiany me dijo algo que no recuerdo. Ahí le iba a decir algo para atrás y ahí ella me dio un puño en la cabeza. Me agarró por el pelo. Ella me seguía dando. A todo esto, Reinaldo (mi novio) trata de separarnos, pero Gabriela Figueroa interviene y le da a Reinaldo para que no me pudiera separar de Anthiany”, dijo.

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“Ahí yo veo que Elvia estaba cerca de Anthonieska, porque estábamos como circular todos ahí y vi que Elvia sacó algo de la cartera rápido y empujó como a Anthonieska, como si hiciera algo y ahí Anthonieska interviene con Lela”, mencionó Torres Rosario.

Señaló que la cartera de Cabrera Rivera “era grande”, de color “rosa bebé”, pero dijo desconocer de qué marca era. “Ella sacó algo de la cartera con sus manos. Sus manos estaban como si fueran cerradas. Sé que sacó algo porque la vi”, comentó la joven.

“Se la pegó a Anthonieska y Anthonieska (va) hacia donde estaba Gabriela Nicole. Ahí procede todo el mundo a pelear. Anthiany vuelve y me agarra. (Ahí) empiezan a gritar como si le hubiera pasado algo a mi hermana: ‘Lela, Lela’”, recordó de ese momento.

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“Estaba tirada en el piso”

Aseguró que esa noche observó que Miriathny y Karelyn también agredieron a su hermana junto con Avilés Cabrera. “Anthonieksa tambien le estaba dando a ‘Lela’”, aseveró, al señalar que no sabe qué hizo Avilés Cabrera con lo que le entregó supuestamente Cabrera Rivera.

“Cuando volví a ver a mi hermana, estaba tirada en el piso. Mi hermana estaba mirando hacia arriba. Anthonieksa, Miriathny y Karelyn se echaron hacia atrás”, comentó la hermana de la víctima.

Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Alberto Rivera Ramos, representante legal de Cabrera Rivera, comenzó su ronda de preguntas con la declaración jurada que la testigo rindió ante la Fiscalía a las 2:18 p.m. del 14 de agosto de 2025.

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La defensa llevó a la testigo a admitir que no pudo describir con precisión el objeto que habría sido sacado la acusada de la cartera. Asimismo, reconoció que no observó que la acusada haya entregado su cartera a una mujer identificada como Leshandra, ni pudo describir el tipo de cierre que tenía la misma.

La defensa también intentó debilitar el testimonio de Carattini, quien previamente ofreció detalles específicos sobre el objeto punzante que, según la teoría del caso, habría sido entregado por la acusada a su hija.

En ese sentido, la testigo declaró que no vio a Cabrera Rivera dando instrucciones a su hija ni escuchó que existiera algún plan previo. Coincidió que el incidente fue uno “súbito” y “muy rápido”, y afirmó, además, que no observó que su hermana fuera arrinconada o “pillada” contra un vehículo.

Ya han desfilado 46 testigos

Por otro lado, durante la vista se informó que el Ministerio Público presentó una moción en la que solicitó la citación de testigos para fechas posteriores, la cual fue declarada ha lugar. A tales fines, el juez indicó que los testigos serán citados a las 8:30 a.m. en cada uno de los días programados.

En total, ya han desfilado 46 testigos, ya sea de forma presencial en sala o que hayan sido estipulados. Esto significa que las partes en el caso llegan a un acuerdo para que se admita un testimonio sin la necesidad de que la persona tenga que declarar presencialmente.