Cinco casos que marcaron el paso de Stephen Muldrow por la Fiscalía federal en Puerto Rico

Tras una exitosa carrera en el Departamento de Justicia federal (DOJ, en inglés) que se extendió por 37 años, el jefe de Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, presentó este jueves oficialmente su renuncia al cargo, efectiva el próximo 7 de julio.

En su paso por el Ministerio Público en Puerto Rico, el fiscal se enfrentó a casos de delitos de corrupción pública y el crimen organizado. A continuación enumeramos cinco casos que surgieron bajo su mando y que cautivaron la atención pública.

Caso de la exrepresentante novoprogresista, María Milagros “Tata” Charbonier

La Agencia Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó, en la madrugada del 17 de agosto de 2020, a la representante María Milagros “Tata” Charbonier y a miembros de su familia tras una investigación que produjo evidencia que propició la radicación de cargos por cargos de conspiración para robar, robo de fondos federales, sobornos mediante “kickbacks” (comisiones de retorno), lavado de dinero y “fraude electrónico a servicios honestos”. Charbonier también enfrentó un cargo por obstrucción a la justicia.

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La acusación había sido emitida el viernes, 7 de agosto, dijo Stephen Muldrow, en lo que fue su primera conferencia de prensa desde que juramentó al cargo en octubre de 2019.

“El esquema corrupto al que los acusados acordaron no era muy complicado”, dijo Muldrow en la rueda de prensa del 17 de agosto de 2020. Inmediatamente, agregó que Charbonier “malversó, robó, obtuvo mediante fraude y sin autoridad aplicó indebidamente propiedad, que pertenecía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Cuatro años después de su arresto, Charbonier Laureano fue sentenciada a ocho años de prisión. Como parte de la condena, la jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll le impuso dos años de libertad supervisada y servicio comunitario después de salir de prisión. Mientras, la Fiscalía federal solicitó una restitución de $136,000.

Caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero

El 9 de diciembre de 2021, Puerto Rico amanecía con la noticia de que, el entonces alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, fue uno de los dos arrestados por agentes del FBI durante un operativo.

El funcionario fue investigado por corrupción pública tras evidenciarse que estuvo involucrado en una conspiración de soborno a través de la cual, desde finales de 2019 y hasta mayo de 2021, habría recibido y aceptado pagos en efectivo de $5,000 de manera irregular. Según la acusación, a cambio de estos pagos el alcalde habría acordado contratos a una empresa constructora y se habría reunido regularmente y en secreto con una persona que le pagaba los sobornos en efectivo.

En ese momento, Muldrow detalló que el esquema corrupto incluía como figuras a las compañías Waste Collection y J.R. Asphalt, cuyos dueños eran Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez, respectivamente.

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“El alcalde estuvo involucrado en una conspiración de soborno desde el 2019 hasta mayo de 2021 recibió y aceptó pago de cinco mil dólares en varias ocasiones de parte de individuo A (Oscar Santamaría)”, explicó.

Casi un año después de su arresto, Pérez Otero fue sentenciado a cumplir cinco años y tres meses de prisión, tras ser declarado culpable por cargos de soborno, conspiración y extorsión.

1 / 11 | 📷 En imágenes: un recorrido por la vida profesional del renunciante Stephen Muldrow. En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 11 📷 En imágenes: un recorrido por la vida profesional del renunciante Stephen Muldrow En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Caso del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado

El 2 de diciembre de 2021, el otrora alcalde del municipio de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, también fue arrestado en un operativo federal por corrupción y el mismo día se declaró culpable en el Tribual Federal del distrito de Puerto Rico por cargos de conspiración, soborno y “kickbacks” relacionado con fraudes en contratos municipales.

Tras colaborar ampliamente con las autoridades federales, Delgado Montalvo fue sentenciado a un año de prisión en marzo de 2024 cumpliendo su condena por corrupción.

Caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced

Tras una extensa investigación federal, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, fue arrestada en la madrugada del 4 de agosto de 2022. El arresto se produjo en su residencia tras ser acusada a nivel federal por cargos de corrupción pública, soborno y fraude electrónico.

Junto a Vázquez fueron acusados el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI, Mark Rossini.

En agosto de 2025, Vázquez Garced se había declarado culpable en el Tribunal federal de aceptar promesas de donativos políticos de Herrera Velutini, para su campaña primarista de 2020, violando la Ley Federal de Campañas Electorales.

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No obstante, no recibió una sentencia de cárcel ni penalidad carcelaria debido a que el entonces presidente Donald Trump, le otorgó un indulto presidencial en enero de 2026 tan pronto asumió el poder en 2026.

El indulto también fue de aplicación a Herrera Velutini.

Cierre del Zoológico de Mayagüez

Un caso que fue presentado por Fiscalía federal pero que logró acordarse fuera de corte fue al que se llegó para materializar el cierre permanente del zoológico Dr. Juan A. Rivero de Mayagüez en 2023.

Para ese momento, Muldrow fue quien anunció que se haría una inspección y evaluación de los animales con un equipo de veterinarios y especialistas de The Wild Animal Sanctuary, organización que opera santuarios en Colorado y Texas.