En condición de cuidado un joven baleado mientras transitaba en motora por Cidra

Un joven de 19 años permanece en condición de cuidado tras resultar herido de bala en el pecho el martes en la noche en medio de una presunta persecución en el barrio Bayamón de Cidra.

Según la Policía, el joven transitaba en una motora por el kilómetro 0.8 de la PR-787 cuando se percató de que un vehículo lo perseguía.

El perjudicado relató que, acto seguido, le hicieron varios disparos.

Tras el incidente, el joven fue trasladado a una institución médica del área de San Juan, donde se encuentra en condición de cuidado.