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En condición de cuidado un joven baleado mientras transitaba en motora por Cidra

El perjudicado, de 19 años, relató a la Policía que un vehículo lo perseguía por la PR-787 antes de que le dispararan en el pecho

11 de noviembre de 2026 - 7:27 AM

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Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas están a cargo de la pesquisa. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un joven de 19 años permanece en condición de cuidado tras resultar herido de bala en el pecho el martes en la noche en medio de una presunta persecución en el barrio Bayamón de Cidra.

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Según la Policía, el joven transitaba en una motora por el kilómetro 0.8 de la PR-787 cuando se percató de que un vehículo lo perseguía.

El perjudicado relató que, acto seguido, le hicieron varios disparos.

Tras el incidente, el joven fue trasladado a una institución médica del área de San Juan, donde se encuentra en condición de cuidado.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas están a cargo de la pesquisa.

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