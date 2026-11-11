¿Cómo el amorío del ejecutivo de Nvidia con alegada espía china podría causar daños colaterales en Washington?

WASHINGTON - Las relaciones extramatrimoniales suelen ser asuntos privados. La de Jensen Huang tiene repercusiones a nivel mundial.

Este hombre de 63 años es la figura más destacada de la revolución de la inteligencia artificial, con sus chamarras de cuero negro y su mata de cabello gris. Dirige la empresa Nvidia, que fabrica chips de computadora muy codiciados. Eso le ha permitido mantener contacto telefónico a altas horas de la noche con el presidente Donald Trump, un gran impulsor de la industria.

Pero Huang también mantenía contacto con una empresaria china que, según se alega, ha proporcionado información confidencial —además de chips de última generación— a China.

La mujer, Alice Huang, es una exejecutiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur.

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1 / 8 | Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías. Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. - Press Kit 1 / 8 Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. Press Kit Compartir

Es una historia de traición personal, espionaje corporativo y desarrollo de alta tecnología, y las repercusiones se están extendiendo por todo Washington DC.

En el Capitolio federal hay peticiones bipartidistas para que se realicen investigaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado su propia investigación. Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo, también está llevando a cabo una revisión interna.

Hay quienes esperan que esta tecnología transforme la civilización humana al dotar a las computadoras de enormes capacidades de creación y análisis, y Trump ha repetido que “quien gane en inteligencia artificial, gana”. Nvidia es la columna vertebral de los planes de Estados Unidos para dominar este campo.

Al ser preguntado sobre el romance de Huang, Trump dijo esta semana que había hablado con el ejecutivo de tecnología a medida que el escándalo cobraba fuerza.

“Creo que estará bien”, dijo Trump, y agregó que “él dijo que no tenía la más mínima idea de que la persona en cuestión fuera un espía”.

En cuanto a cuándo se enteró el presidente por primera vez de las inquietudes relacionadas con Alice Huang, Trump eludió la pregunta.

“Podrían haberlos mencionado”, dijo. “La verdad es que no me causó gran impresión”.

En esta imagen tomada de un video proporcionado por TVBS, Alice Huang asiste a una cena organizada por Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en un restaurante de Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025. (TVBS vía AP)

Las autoridades están investigando a Megaspeed y a Alice Huang

Dado que la competencia en materia de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China suele describirse como una rivalidad feroz y trascendental, el Departamento de Justicia ha advertido constantemente sobre la amenaza de espionaje que representa Pekín.

Esto incluye iniciativas para establecer relaciones estratégicas en el gobierno y el sector privado, así como para adquirir tecnología sensible, como los chips de inteligencia artificial desarrollados en Estados Unidos.

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El año pasado, Megaspeed fue objeto de una investigación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos por su presunta elusión de las leyes de exportación estadounidenses y el envío de una gran cantidad de chips avanzados de Nvidia a usuarios chinos. La empresa negó esas acusaciones.

Según The New York Times, los funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron finalmente que Alice Huang había espiado para China.

La investigación del Departamento de Comercio se transfirió al Departamento de Justicia, y su División de Seguridad Nacional está investigando si Megaspeed violó las leyes de control de exportaciones en una investigación que también incluirá un escrutinio de Alice Huang, según una persona familiarizada con el asunto que insistió en mantener el anonimato para hablar sobre una investigación policial en curso.

Megaspeed no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes, y Associated Press no pudo comunicarse con Alice Huang.

Jensen Huang se ha disculpado con su empresa por la infidelidad, reconociendo que lastimó a su esposa y a sus hijos, pero no se pronunció sobre los informes que indicaban que Alice Huang era sospechosa de espionaje.

La junta directiva de Nvidia declaró que “no tenía motivos para creer” que se hubiera puesto en riesgo la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, y que Huang seguiría al frente de la empresa mientras cooperaba con la investigación.

Pekín ha afirmado que “la acusación de espionaje chino carece de fundamento” y la ha calificado de “nada más que difamaciones”.

Trump ha mantenido una relación cercana con Jensen Huang

Tras su primera cena juntos en Mar-a-Lago a principios de 2025, Trump se fijó en Huang como un titán de la tecnología capaz de cumplir las propias promesas del presidente de un renacimiento económico.

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Los chips de computadora fabricados por Nvidia convertirían, en esencia, a los centros de datos en fábricas de inteligencia en bruto, la cual luego podría aplicarse en toda la economía para producir autos, nuevos medicamentos, armas avanzadas y una riqueza aparentemente sin precedentes.

Trump solía llamar por teléfono a Huang para hablar sobre ese futuro.

“Desde el momento en que lo conocí, lo único de lo que me ha hablado es de crear más empleos, de reindustrializar Estados Unidos, de protección y de seguridad nacional”, dijo Huang a AP en una entrevista este verano. “Él sabe que si Estados Unidos es próspero, tendremos muchos ingresos fiscales. Podemos financiar al ejército, podemos financiar nuestra economía, podemos financiar nuestras comunidades y crear más empleos”.

Trump veía su futuro político —y el del país— en la empresa Nvidia de Huang. Huang acompañó a Trump en el Air Force One durante una visita de Estado a Pekín a principios de este año. Justo el mes pasado, Trump le otorgó a Huang la Medalla Nacional de la Ciencia.

El presidente lo describió como “un hombre cuya determinación sentó las bases para el auge de la superinteligencia y puso a Estados Unidos a la cabeza de la carrera, un hombre extraordinario, a quien he llegado a conocer muy bien”.

Nvidia también donó $25 millones para ayudar a financiar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca de Trump.

Varias estimaciones indican que más de la mitad de las ganancias del mercado de valores durante el segundo mandato de Trump se debieron al crecimiento de la industria de la inteligencia artificial y a la construcción de centros de datos.

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Sin ese crecimiento, el gasto de los consumidores podría desplomarse, lo que supondría otro revés económico para un presidente que ya no ha logrado cumplir su promesa de campaña de frenar la inflación. El aumento de los precios fue una de las razones por las que los votantes dieron una dura reprimenda a los republicanos en las elecciones de mitad de período de la semana pasada, devolviendo el control del Congreso a los demócratas.

Fue presionado para vender algunos chips a China

Si bien Huang afirmó que su interés era contribuir al éxito de Estados Unidos, también expresó con firmeza su opinión de que Nvidia debería poder vender a China algunos de sus chips menos avanzados, como el H200.

Nvidia ha argumentado durante mucho tiempo que esas ventas ayudarían a garantizar que el ecosistema más amplio de la inteligencia artificial permaneciera vinculado a Estados Unidos, dejando fuera de juego a los fabricantes de chips chinos que están desarrollando semiconductores y sistemas para competir con su empresa.

Esos argumentos ya habían sido objeto de escrutinio, incluso por parte de la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren, quien quería que él compareciera ante el Comité Bancario del Senado para responder preguntas sobre su intención de flexibilizar las restricciones a la exportación.

Hasta ahora, Huang se ha negado a comparecer, y los demócratas reaccionaron con enojo cuando salió a la luz su infidelidad, lo que generó preocupaciones de que un pilar de la tecnología estadounidense pudiera haber sido comprometido por el gobierno chino.

Warren dijo en un comunicado el lunes que, según se informa, Nvidia había obtenido autorizaciones para exportar “cientos de miles de chips avanzados de inteligencia artificial a China, incluso a empresas vinculadas al ejército chino”.

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