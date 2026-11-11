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Día de los Veteranos estará marcado por calor intenso e índices sobre los 100 grados

Exhortan precaución con poblaciones vulnerables, como adultos mayores, menores de edad y mascotas

11 de noviembre de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se le exhorta a las personas a mantenerse hidratadas durante las condiciones de calor elevado. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El calor será la orden del día en Puerto Rico durante este Día de los Veteranos.

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Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Carlos Anselmi Molina, aunque las condiciones en las mañana están más frescas que en los pasados días, en la tarde la situación cambiará debido a la combinación de las temperaturas máximas con la humedad que permea sobre la región.

“Los calores podrían poner en riesgo la salud de personas vulnerables que no tengan buena circulación (de aire) en sus hogares o que no estén hidratadas. Les exhortamos que se mantengan hidratados y tengan en consideración esto”, expresó el meteorólogo en conversación con El Nuevo Día.

Se espera que los índices de calor se eleven sobre los 100 grados Fahrenheit a partir del mediodía y continúen así hasta la tarde.

No obstante, Anselmi Molina destacó que el SNM no descarta la posibilidad de aguaceros en la tarde, aunque se concentrarían, mayormente, en el noroeste de Puerto Rico y no serán generalizados como en los últimos días.

Por otra parte, el SNM descontinuó la alerta por riesgo alto de corrientes marinas, aunque “tenemos un riesgo moderado para toda la costa del Atlántico y le exhortamos a la ciudadanía que tengan precaución”.

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Breaking NewscalorServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoTiempoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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