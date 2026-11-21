Muere conductor de 73 años en accidente de tránsito en San Sebastián
La Policía investiga si el hombre sufrió un percance de salud mientras conducía por la PR-111
21 de noviembre de 2026 - 10:09 AM
21 de noviembre de 2026 - 10:09 AM
Un hombre de 73 años murió la noche del viernes tras verse involucrado en un choque en el kilómetro 17.8 de la PR-111, en San Sebastián.
Según la Policía, el conductor fue identificado como Víctor J. Rosario Manso, quien, de acuerdo con las autoridades, pudo haber sufrido un percance de salud mientras conducía una Toyota RAV4.
En su informe, la Uniformada indicó que Rosario Manso presuntamente no guardó la distancia requerida entre vehículos e impactó por detrás un Toyota Corolla negro, conducido por un hombre de 36 años.
Luego, un Honda Civic blanco, que manejaba un hombre de 39 años, chocó contra la parte posterior de la RAV4 conducida por Rosario Manso.
Paramédicos atendieron a Rosario Manso en el lugar y certificaron la ausencia de signos vitales.
Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar la causa de muerte.
El agente Xavier Muñoz, bajo la supervisión del sargento Ezequiel Soto, de la División de Patrullas y Carreteras de Aguadilla, estuvo a cargo de la investigación junto con los fiscales Shaquill Mercado y Abner Morales, de la Fiscalía de Aguadilla.
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