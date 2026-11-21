Un ataque ruso contra el centro de Krivói Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, causó dos fallecidos y 60 heridos, dijeron autoridades locales el sábado.

Un niño de 7 años y una mujer de 20 murieron en el ataque del viernes por la noche contra la ciudad del centro del país, escribió en Telegram Oleksandr Vilkul, jefe del gobierno municipal. Oleksandr Hanzha, responsable de la administración militar regional, indicó que 60 personas, incluyendo seis menores, resultaron heridas.

El ataque provocó cuatro incendios y dañó unos 25 edificios residenciales, un hospital, escuelas y una instalación industrial, además de comercios y vehículos, señaló Vilkul.

La operación encaja en el patrón de respuestas contundentes de Moscú a las ofensivas ucranianas sorpresivas, como las de esta semana contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, anexada ilegalmente por el Kremlin.

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El ataque se produjo horas después de la caída de dos misiles rusos y un dron sospechoso en Polonia, en lo que, según su primer ministro, podía ser una provocación programada para que coincidiese con unas maniobras militares europeas en su país de cara a una posible misión de posguerra en Ucrania.

1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka 1 / 13 Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. Evgeniy Maloletka Compartir

Soldados europeos participaron el viernes en un ejercicio militar sin precedentes, de dos semanas de duración y que comenzó el 9 de noviembre, en el sureste de Polonia. Las fuerzas se preparan para una posible misión de posguerra en suelo ucraniano pensada para ayudar a estabilizar el país y reconstruir su ejército. Varias naciones europeas ya habían expresado alarma ante lo que ven como intentos de Rusia para desestabilizar el continente.

Esto ha avivado las tensiones entre Europa y Moscú justo cuando Estados Unidos intenta impulsar las conversaciones que está mediando para poner fin a la guerra, que comenzó con la invasión total de Ucrania por parte de Rusia hace casi cinco años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la guerra con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, en una cumbre en China el jueves, según su enviado Steve Witkoff. Trump calificó a Putin de “amigo” durante el encuentro y volvió a destacar su buena relación en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes.

Preguntado por los comentarios de Trump en una entrevista con la televisora CNN, Zelenskyy calificó a Putin de “asesino”.

“Para nosotros, él es un enemigo. Y, por supuesto, para nosotros, él es un asesino”, declaró Zelenskyy el viernes. Advirtió que describir al líder ruso en términos amistosos podría significar que “no siente suficiente presión”.

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En otras zonas de Ucrania, 11 personas, incluyendo dos niños, resultaron heridas cuando un dron ruso alcanzó un edificio de apartamentos de cinco pisos en la región de Járkiv, dijo el sábado el Servicio Estatal de Emergencias. Una persona resultó herida en otro operativo en la capital, Kiev, agregó.