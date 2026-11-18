Rusia está respondiendo con firmeza a la confirmación por parte de Francia de que envía periódicamente personal militar a Ucrania para brindar capacitación y asistencia en el mantenimiento de parte del armamento que ha suministrado para la guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo: “Esto ya no es ‘apoyo a Ucrania’, sino participación directa en la guerra”.

Francia afirma que los soldados y los especialistas en armamento son no combatientes.

“Dado que no estamos en guerra con Rusia, estas, de hecho, no son unidades de combate”, afirmó la viceministra de Defensa francesa, Alice Rufo.

Veamos esto más de cerca:

Francia afirma que los soldados en Ucrania no son combatientes

En declaraciones realizadas el miércoles a la emisora francesa RMC, Rufo afirmó que el personal francés se encuentra “muy lejos de la línea del frente. Vienen a llevar a cabo misiones ocasionales”.

No especificó su número, pero dijo que se trata de “unos cuantos soldados y especialistas, entre ellos ingenieros de armamento, que trabajan —o pueden venir a trabajar— de manera ocasional para dar mantenimiento a equipos complejos, como los aviones Mirage o los obuses Caesar, y brindar capacitación específica sobre ciertos equipos”.

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Francia entregó por primera vez el año pasado aviones de combate Mirage 2000-5 a Ucrania y capacitó a pilotos y mecánicos para su manejo. El Ministerio de Defensa francés afirma que estos aviones han ayudado a repeler ataques con misiles y drones.

También señala que, gracias a las donaciones de sus aliados y a las compras realizadas, la flota de obuses Caesar de alta precisión de fabricación francesa con la que cuenta Ucrania ha crecido hasta convertirse en la más grande del mundo.

Francia también ha suministrado bombas de precisión, misiles de crucero, sistemas de defensa aérea, tanques ligeros y otro equipo.

Rufo dijo el martes a los legisladores franceses que Francia está “acelerando” su apoyo ante la campaña aérea de Rusia contra objetivos ucranianos. Habló de una “ausencia total de cualquier intención de participar en combates” y calificó de “absurda” la acusación de Lavrov de que Francia está participando directamente en la guerra.

Solo un número “muy limitado” de personal francés participa en misiones “extremadamente limitadas”, afirmó Rufo.

Sus comentarios se dieron a conocer después de que medios franceses, entre ellos la emisora RFI y el periódico Le Monde, informaran que pequeños contingentes de oficiales militares franceses permanecen en Ucrania en rotaciones cortas como parte de la llamada Operación Volia, al menos desde este verano.

Lavrov afirma que otras naciones también están en la mira de Rusia

El personal militar francés lleva más de seis meses operando en Ucrania y Francia no es el único país que brinda ese tipo de apoyo, afirmó Lavrov el martes en una conferencia de prensa en Manila, Filipinas, donde asistía a una cumbre de países del sudeste asiático.

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“Hemos expresado nuestra preocupación a través de los canales disponibles, advirtiendo a los países en cuestión que esto ya no es ‘apoyo a Ucrania’, sino una participación directa en la guerra”, dijo, sin nombrar a los países.

“Esto es igual que la asistencia en la designación de objetivos, el suministro de datos satelitales y muchas otras cosas”, dijo.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que Moscú considerará como objetivos legítimos a cualquier tropa extranjera que se encuentre en Ucrania y que corresponderá a las fuerzas armadas rusas determinar la respuesta.

El Reino Unido también ha enviado personal

El Reino Unido tiene soldados en Ucrania, pero las autoridades no han revelado cuántos son ni cuál es su función. El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó la muerte de dos soldados británicos en Ucrania durante el último año; en ambos casos se trató de accidentes.