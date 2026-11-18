La gobernadora Jenniffer González Colón no descartó, este miércoles en la mañana, convocar a una sesión extraordinaria para que la Asamblea Legislativa evalúe varias medidas que quedaron pendientes de consideración.

Al concluir la sesión ordinaria el martes, quedaron pendientes de consideración varios proyectos de importancia, entre ellos, la reforma de permisos, la reforma contributiva y la propuesta de igualdad contributiva, entre otras medidas.

“Yo no descarto citar a una sesión extraordinaria. Claro, en comunicación con los presidentes de los cuerpos legislativos. Yo espero que podamos, la semana que viene, sentarnos, discutir esto, cuáles son esos asuntos y que podamos trabajar por el bien de Puerto Rico”, dijo.

Las expresiones se produjeron durante una entrevista con el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, en la que abordó el panorama legislativo y las distintas controversias que han marcado su administración a casi dos años de haber asumido el cargo de la gobernación.

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En cuanto a la reforma de permisos, la mandataria explicó que espera que se pueda alcanzar un consenso. Sin embargo, González Colón precisó que “no es la primera vez” que la medida se queda pendiente de consideración al cierre de una sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa.

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“Esta es la segunda sesión en que ese proyecto se queda pendiente. Y yo creo que este es un proyecto que no es solamente una promesa de administración, fue una promesa de compromiso programático de campaña, que está en la plataforma del Partido Nuevo Progresista (PNP). Luego de eso, nosotros hicimos un acuerdo con todo el sector privado en Puerto Rico, que radicamos este proyecto temprano en la primera sesión, en enero del año pasado, donde tuvieron toda una sesión para discutir este proyecto y que se quedó también pendiente de aprobación en el Senado”, dijo González Colón.

Añadió que la medida se aprobó este semestre, pero que “todo el mundo recordará que lo viraron patas para arriba y aprobaron otra versión”. Aseguró que, pese a las enmiendas incluidas por la Legislatura, se alcanzó un consenso en más del 76% de los cambios, pero hay algunos que se rechazaron porque crean procesos adicionales.

La mandataria aseguró que los cambios incluidos en la propuesta diluyeron la intención del Ejecutivo.

“Yo creo que sí, pero yo creo que, al final del camino, deberíamos y podríamos tener un consenso. Yo creo que, ahora, el que el período para la próxima sesión sea tan corto, nos debe de dar la oportunidad y, recabo, que los presidentes de los cuerpos legislativos nos podamos sentar y discutir cuáles son esas enmiendas. Por lo menos, esa disposición la hay con el presidente de la Cámara (Carlos ”Johnny" Méndez). Yo le he pedido que podamos tener esa disposición. Yo espero que el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) esté en esa misma disposición y podamos discutir cuáles son esas diferencias", dijo.

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González Colón afirmó que tiene el ánimo de dirimir las diferencias, pues no tiene problemas con más del 76% de las enmiendas presentadas por el Senado. “Si lo que tenemos hoy ya la gente lo conoce, ¿vamos a crear una estructura completamente nueva que va a añadir procesos? Entonces, estamos creando una burocracia nueva, y esa no es la intención", mencionó.

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Sobre los cambios en la Junta de Planificación, señaló que la propuesta de La Fortaleza mantenía la entidad, pero “lo que hacía el proyecto era no tener tantas jurisdicciones distintas”. “Permanecía con el asunto más importante, que es la distribución de cómo se hace la evaluación de los terrenos en Puerto Rico, que yo creo que esa debe ser la función fundamental de la Junta de Planificación”, subrayó.

Reforma contributiva

Acerca de la reforma contributiva, la primera ejecutiva del país señaló que la medida sometida buscaba “bajarle la tasa contributiva a la clase trabajadora”.

“Cuando aprobamos, en la primera fase, la reforma contributiva, se aprobaron unas extensiones para los individuos que vienen a Puerto Rico a invertir. Pero yo radiqué una medida para darles a los inversionistas locales, a los que viven aquí, la oportunidad de tributar al 4% las ganancias de capital”, dijo la mandataria, en referencia a la propuesta de la llamada igualdad contributiva.

Añadió que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero se quedó pendiente de consideración en el Senado, donde no fue avalado por diferencias con porcentajes incluidos en la propuesta legislativa.

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“Otra medida que también es un asunto programático, que lo prometimos en verano en el mensaje de Estado, que tuve que vetarlo en verano porque incluyeron unas enmiendas que desvirtuaban completamente, primero, lo que se había negociado con la Junta (de Supervisión Fiscal), y segundo, el propósito de la legislación, fue la creación de dos fondos, como se tienen en el resto de los estados, que permitirían las mejoras permanentes”, mencionó González Colón.

1 / 25 | 📷 Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González. ¿Quiénes son los funcionarios que salieron del gobierno de la gobernadora Jenniffer González? - Carlos Rivera Giusti 1 / 25 📷 Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González ¿Quiénes son los funcionarios que salieron del gobierno de la gobernadora Jenniffer González? Carlos Rivera Giusti Compartir

Además, indicó que “es la inversión, que se llama CapEx, para obras y mejoras permanentes, y los fondos de emergencia, que son dos medidas de responsabilidad fiscal, que nos permitirían salir de la Junta en un futuro, negociadas con la Junta de Supervisión Fiscal, aprobadas en la Cámara y las colgó el Senado”.

A la pregunta de si el Senado es un escollo para su administración, comentó: “Yo creo que el Senado se ha dedicado a investigación, investigación, investigación, pero nada de legislación. Y yo creo que, cuando tú ves que yo he sido una gobernadora que ha radicado más de 160 medidas de administración y que solamente aprueban cuatro de esas medidas en esta sesión, y que no solamente se aprueban cuatro, no se consideran, no hay una discusión del por qué, simplemente se cuelgan, se rinden informes negativos”.