Llora sobre cuerpo de víctima: ataque mata a dos mujeres y un adolescente en Ucrania

Kiev - Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque llevado a cabo durante la mañana del viernes por las fuerzas de Rusia contra la ciudad de Odesa, en Ucrania, situada junto al mar Negro, según informó el gobernador de la región homónima, Oleg Kiper.

Una casa y varios automóviles sufrieron daños en el ataque ruso, explicó Kiper.

Según la Fiscalía ucraniana, las dos víctimas mortales son dos mujeres de 44 y 50 años.

Un vídeo publicado por los Servicios de Emergencias de Ucrania muestra a una persona abrazando sobre el asfalto de la calle el cuerpo sin vida de una de las víctimas.

También este viernes, un ataque ruso ha matado a un adolescente de 17 años y ha herido a otras cuatro personas en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y una de las urbes ucranianas que está más cerca del frente.

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El ataque ha destrozado dos casas, según puede verse en las imágenes grabadas por los rescatistas.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso contra un edificio en Zaporiyia, Ucrania. (Agencia EFE)

Rusia reporta ocho muertes

Al menos cuatro personas murieron tras un ataque de drones ucranianos contra una empresa en la región rusa de Samara, a más de mil kilómetros de la frontera de Ucrania, según informó este viernes el gobernador local, Viacheslav Fedoríschev.

“Esta mañana una de las fábricas de la región fue atacada por el Ejército de Ucrania. Con pesar, informo de que cuatro personas han fallecido”, escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa, sin especificar cuál fue la empresa atacada.

Añadió que también resultaron heridas varias personas, que reciben asistencia médica.

Según el canal independiente ruso Astra en Telegram, se trata del parque de depósitos de combustible de Samara, uno de los mayores de Europa y que fue objeto de ataques a principios de mes.

Horas antes, al menos cuatro personas murieron a consecuencia de un ataque de drones ucranianos contra una refinería rusa en la región de Volgogrado, según informó el gobernador local, Andréi Bochárov, y medios independientes rusos y ucranianos.

Por su parte, Astra indicó que se trata de la refinería Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, de la destrucción de 1,198 drones ucranianos de ala fija sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.