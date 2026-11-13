Comedores alimentan cada vez a más cubanos a medida que se agrava la crisis

LA HABANA — Cada noche, cientos de personas hacen cola frente a un banco de alimentos gestionado por una organización benéfica en el centro de La Habana; algunas duermen en la acera mientras esperan lo que puede ser su única comida del día.

Cuando se abren las puertas a las 7 de la mañana, la gente entra apresuradamente con recipientes de plástico numerados. Con tantas bocas que alimentar, los voluntarios siguen una rutina cuidadosamente organizada: lavan los recipientes, van diciendo los números en voz alta y reparten las raciones de comida.

“Lo estamos pasando muy mal”, afirmó Fernando Fernández, un jubilado de 71 años que acude habitualmente a la Asociación Quisicuaba, una organización que gestiona un comedor social en La Habana. “Tengo que llegar a primera hora de la mañana. A veces incluso tengo que hacer cola desde el día anterior”.

1 / 8 | ¿Cómo recogen la basura en Cuba ante la escasez de combustible? Así funcionan los triciclos eléctricos. Los triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros y cargas marcan el paisaje urbano de La Habana hace meses, y ahora se suman los dedicados a recoger la basura en algunos barrios de esta capital, otro de los grandes problemas que se ha acentuado en Cuba en medio de la crisis energética. - Ernesto Mastrascusa 1 / 8 ¿Cómo recogen la basura en Cuba ante la escasez de combustible? Así funcionan los triciclos eléctricos Los triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros y cargas marcan el paisaje urbano de La Habana hace meses, y ahora se suman los dedicados a recoger la basura en algunos barrios de esta capital, otro de los grandes problemas que se ha acentuado en Cuba en medio de la crisis energética. Ernesto Mastrascusa Compartir

Fernández, un antiguo cocinero y guardia de seguridad, forma parte de un grupo cada vez mayor de cubanos que luchan por alimentarse a medida que se agrava la prolongada crisis económica del país, agravada por las restricciones energéticas de EE. UU., la inflación y la disminución de los recursos del Gobierno.

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Mientras el Estado se esfuerza por proporcionar alimentos subvencionados, los comedores y los bancos de alimentos gestionados por organizaciones benéficas se han convertido en un salvavidas para los cubanos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran médicos jubilados, profesores y antiguos funcionarios públicos. Con el apoyo de grupos religiosos, organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y las Naciones Unidas, ofrecen lo que para muchos es su única comida caliente garantizada.

En los últimos años han proliferado por toda la isla centros como Quisicuaba, que a menudo se ubican en edificios religiosos o están vinculados a grupos confesionales.

Fernández, un antiguo conserje, solía acudir al comedor social con su esposa Josefa, de 80 años, pero ahora va solo porque ella está enferma. La pareja sobrevive gracias a la pensión mensual de ella, de 3,200 pesos cubanos —poco más de 3 dólares— y a la ayuda de Quisicuaba.

Hace poco, una mañana, Marelys Ponce, una madre soltera de 34 años, se unió a la cola con dos de sus hijos. Sus otros tres van al colegio, donde suelen recibir la comida.

1 / 10 | En imágenes: presos liberados reuniéndose con sus familias a las puertas de una cárcel cubana. Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) - Ramon Espinosa 1 / 10 En imágenes: presos liberados reuniéndose con sus familias a las puertas de una cárcel cubana Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) Ramon Espinosa Compartir

“Empecé a venir aquí hace poco más de un mes porque la situación es mala y no tengo con qué darles de comer”, dijo, señalando a sus hijos. “Al menos así tienen algo que comer”.

Junto a Ponce y Fernández había hombres y mujeres de las más diversas profesiones. Pocos se encontraban sin hogar. La mayoría contaba con una larga trayectoria laboral o seguía trabajando, pero declararon a la AP que sus ingresos ya no les alcanzaban para vivir.

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“Una nueva dimensión de la vulnerabilidad”

En el interior de una amplia cocina equipada con más de 20 calderos gigantes, los voluntarios de Quisicuaba preparan una mezcla de arroz, huevos y pasta, a veces con un poco de pollo, y llenan botellas con leche con chocolate. A las 7 de la mañana se abren las puertas y comienza el reparto.

La organización religiosa, con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias europeas, ha identificado a unas 12,500 personas vulnerables en La Habana.

“Basta con dar un paseo por las calles de La Habana y de Cuba para descubrir una nueva dimensión de la vulnerabilidad”, declaró a The Associated Press Enrique Alemán, médico y presidente de Quisicuaba.

Durante décadas, el sistema socialista de Cuba garantizó la educación y la asistencia sanitaria gratuitas, así como alimentos subvencionados, y la mayoría de la población trabajaba para el Estado. El nivel de vida solía ser modesto, pero las necesidades básicas —incluida la alimentación— estaban cubiertas en gran medida.

“Aquí no vemos a personas analfabetas ni otras formas de marginación, sino a personas que son producto de la sociedad cubana y que se enfrentan a circunstancias que las hacen especialmente vulnerables”, afirmó Alemán, señalando la creciente inseguridad económica, alimentaria y sanitaria entre las familias.

La crisis energética en Estados Unidos ha trastornado gravemente la vida en la isla, mientras que el turismo, que en su día fue una importante fuente de ingresos, ha sufrido un fuerte descenso.

Mientras tanto, las empresas privadas se han expandido, lo que ha acentuado la brecha entre los empresarios, los trabajadores con salarios más altos y los cubanos que reciben dinero del extranjero, por un lado, y los empleados públicos, los jubilados y otras personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, por otro.

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Los mercados privados ofrecen ahora productos importados que hasta hace solo unos años escaseaban, pero los precios están fuera del alcance de muchos cubanos. Una caja de huevos cuesta 3,200 pesos cubanos, más o menos lo que gana un jubilado al mes, mientras que una botella de aceite de cocina cuesta 2,700 pesos, es decir, algo menos de 3 dólares.

El sueldo mensual de un médico puede llegar a los 15,000 pesos, lo que equivale a unos 18 dólares. La inflación, que en septiembre alcanzó el 28 % con respecto al año anterior, ha mermado aún más el poder adquisitivo.

Luis Carlos Battista, un abogado y analista cubano-estadounidense afincado en España, afirmó que el aumento de la pobreza se debe a factores internos y externos, entre los que se incluyen la subida de los precios mundiales de los alimentos, el colapso del turismo durante la pandemia de COVID-19 y el impacto de las restricciones energéticas de EE. UU. en la producción alimentaria.

Anteriormente, Cuba destinaba unos 2,000 millones de dólares al año a la importación de alimentos para mantener su sistema de racionamiento, que proporcionaba a los hogares productos básicos como arroz, alubias, leche en polvo, pollo, aceite de cocina y huevos.

Sin embargo, las autoridades reconocen que la crisis económica ha impedido al Gobierno mantener esas importaciones, lo que ha provocado retrasos o la falta de raciones alimentarias subvencionadas.

“Aunque la retórica oficial habla de avanzar hacia el socialismo, una parte cada vez mayor de la vida cotidiana se rige por una lógica cada vez más individualista”, escribió la investigadora Lisbeth Moya González en un ensayo reciente publicado por La Joven Cuba, una destacada plataforma crítica en línea.

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